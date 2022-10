Hideo Kojima révolutionne les réseaux avec le deuxième titre de son prochain jeu

Il part de la droite… le génie du football mondial ? Non, c’est un autre genre de génie, c’est la star du marketing des jeux vidéo. Hideo Kojima revient à ses anciennes habitudes et il n’en laisse pas un ou deux, mais feintes et dribbles au milieu du secteur. Le créatif a une nouvelle fois partagé la première image de son prochain projet, mais cette fois accompagné d’un second morceau.

Si il y a quelques semaines le visage en question était accompagné d’une question, « Qui suis-je ? », cette fois Kojima lâche ceci : « la réponse à QUI sera dans le prochain OÙ ». Cela ne pourrait pas être plus énigmatique, mais pourquoi nous tromper, si ce n’était pas le cas, cela ne porterait pas la marque de Hideo.

Death Stranding 2 avec Elle Fanning ?

Bien que ce ne soit que spéculation, nombreux sont les fans du créateur qui semblent avoir reconnu la silhouette d’Elle Fanning, l’actrice du Super 8, The Neon Demon, Somewhere et tant d’autres séries et films, sur son affiche. Kojima est très porté à collaborer avec les meilleurs d’Hollywood (Guillermo del Toro, Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux ou Margaret Qualley, parmi de nombreux exemples, en témoignent), donc ce ne serait pas surprenant. Maintenant la question est, Elle Fanning… pour quel projet ?

Il existe plusieurs options. Il y a quelques mois, Norman Reedus lui-même confirmait que Death Stranding 2 était déjà en cours, mais Kojima Productions semble avoir plusieurs choses en main. Lors du Xbox & Bethesda Games Showcase cet été, la société a également annoncé une collaboration avec Microsoft pour « créer ensemble » et profiter de la technologie cloud de la marque. Une idée que Google valorisait et rejetait pour Stadia à l’époque (et compte tenu de la fermeture imminente de Google Stadia, nous vous en remercions). Tout cela sans parler des rumeurs continues qui lient l’étude au genre de l’horreur. Questions et spéculations dont nous devrons attendre la réponse. Et connaissant le créateur, ce ne sera pas de courte durée.

Nouvelles dirigées par Hideo Kojima.