Premier regard sur Daniel Craig dans le rôle de Balder, le frère abandonné de Thor dans Doctor Strange 2

Daniel Craig, le célèbre acteur anglais qui a donné vie à James Bond dans la dernière scène du célèbre agent secret, était censé apparaître dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness en caméo dans le cadre des Illuminati, bien qu’en raison de la situation de pandémie au Kingdom-Uni pendant une partie de la production, il a finalement quitté le projet. Maintenant, nous avons un premier aperçu de l’acteur vêtu de l’armure de Balder the Brave avec son imposante épée, le demi-frère de Thor qui était censé être le pendant du Dieu du tonnerre dans la célèbre scène de Doctor Strange 2 C’est ainsi que les médias reprennent The Direct après la publication originale de l’artiste Marvel responsable d’un look de l’acteur que l’on ne verra jamais en action réelle.

Cela devrait être l’apparition de Daniel Craig dans Doctor Strange 2

Et c’est que malgré le fait qu’il était prévu que Daniel Craig rejoigne le casting des Illuminati pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la pandémie de COVID-19 a tronqué ces plans. Enfin, et grâce aux reprises du film, la figure de Balder el Bravo a été remplacée par celle de Reed Richards, un Monsieur Fantastique qui a finalement été incarné par l’acteur John Krasinski à la surprise et à la satisfaction des fans, qui avaient été réclamant pendant des années ledit acteur pour le rôle.

« Balder le Brave ! Dommage que ce personnage ne soit pas allé au-delà de cette aquarelle. Vous connaissez tous l’histoire. Et, sinon, il vous suffit de le chercher en ligne », a écrit l’artiste Darrell Warner de Marvel sur son compte Instagram. Revenant au personnage que Daniel Craig était censé jouer, Balder the Brave est un puissant demi-frère asgardien de Thor qui a joué dans plusieurs histoires aux côtés du dieu du tonnerre.

Verrons-nous un jour Daniel Craig dans le MCU ? Que ce soit en tant que Balder the Brave ou en tant qu’autre personnage, il est clair que Kevin Feige avait des projets pour l’acteur dans ledit univers super-héroïque. Rappelons que par le passé certaines rumeurs plaçaient Daniel Craig comme un possible Magneto, Captain Britain ou encore Norman Osborn.

