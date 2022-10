Voici le Battle Pass d’Overwatch 2 : prix, récompenses, déblocage de personnages…

Bien qu’il ne soit pas sorti sans problème, depuis hier, nous avons Overwatch 2 disponible, qui après une longue expérience avec le titre original, Blizzard a décidé de passer au modèle free to play. Cela ne laisse aucune excuse à ceux qui veulent essayer ce qui promet d’être l’un des jeux multijoueurs de référence dans les années à venir, et qui, comme d’habitude, se poursuivra au format saison, chacun avec son Battle Pass correspondant. Le fonctionnement de celui-ci, ainsi que le déverrouillage des personnages, font partie des principaux doutes des joueurs, quelque chose que nous allons résoudre ensuite.

Combien coûte le Battle Pass et que comprend-il ?

On trouvera deux types de Battle Pass dans Overwatch 2, tous deux avec des récompenses skins. D’une part, il y en aura un gratuit pour tous les joueurs, qui comprendra toutes ces récompenses :

La dernière héroïne de support : Kiriko, après avoir atteint le niveau 55

2 skins épiques

1 charme d’arme

2 mémoires

1 jeu en vedette

14 éléments supplémentaires (emotes, poses de victoire, cartes de visite, sprays, icônes de joueur, etc.)

Titres de niveau Prestige (8 titres disponibles uniquement après avoir terminé le pass complet)

Pendant ce temps, nous aurons également le Premium Battle Pass disponible, qui coûtera 1 000 pièces Overwatch, qui en échange d’argent réel est d’environ 10 euros, bien qu’elles puissent également être obtenues en complétant des défis hebdomadaires. Il se compose de 60 niveaux -pour les 20 du gratuit- et donne un accès immédiat à tous les héros, parmi lesquels se trouve Kiriko. Les récompenses correspondant à ce pass sont les suivantes :

Accès immédiat à Kiriko

20% Battle Pass XP Boost

1 skin mythique

5 skins légendaires et 1 épique

3 temps forts

4 charmes d’armes

3 gestes

3 souvenirs

6 postures

6 cartes de visite

+30 récompenses skins supplémentaires

Il convient de noter qu’une fois le Battle Pass terminé, il restera encore des récompenses de prestige à débloquer. Dans cette première saison, nous pouvons obtenir jusqu’à 8 titres de héros uniques.

Comment les personnages sont-ils débloqués ?

Dès que nous commencerons le jeu, nous en débloquerons deux : Junker Queen et Sojourn, pouvant accéder à Kiriko -et à tous les nouveaux- comme nous l’avons expliqué précédemment : atteindre le niveau 55 dans le Free Battle Pass ou automatiquement lorsque nous obtenons le Prime. De Blizzard, ils ont assuré qu’ils introduiraient les héros petit à petit, car il leur est plus facile d’équilibrer le gameplay et leurs capacités.

Les différents héros pourront être obtenus via le Battle Pass gratuit en atteignant le niveau correspondant, tandis que les possesseurs du Battle Pass Premium auront un accès immédiat. Heureusement, il y aura la possibilité de mettre la main sur les héros des saisons précédentes.