FIFA 23 a déjà son premier patch : des pénalités plus difficiles, plus de dribbles et des changements d’arbitres

EA Sports a ouvert la saison. Parce que pour les fans de football, il n’y a qu’une chose de mieux que les changements de réglementation qui surviennent d’une saison à l’autre, et ce sont les changements de la FIFA d’un mois à l’autre. La société a annoncé la première mise à jour de FIFA 23 et contient des nouvelles importantes concernant les arbitres, les pénalités et les dribbles. Le premier patch du jeu est désormais disponible et comprend les quatre ajustements suivants :

Réduit la précision des pénalités lorsque le cercle est jaune ou rouge.

Augmente la vitesse de dribble des joueurs avec des compétences de dribble inférieures à 90.

Les arbitres siffleront moins de fautes causées par le fait de toucher le ballon avec la main.

Les arbitres tireront plus de cartons jaunes après des fautes commises pour des tacles au sol.

L’objectif des changements est de rendre les sanctions maximales un peu plus difficiles, de punir ou de lever la main en fonction des actions et de permettre une plus grande prolifération de dribbles et de filigranes. Une deuxième mise à jour devrait être ajoutée à ce patch à la fin du mois qui modifie le long style de sprint controversé qui donne tant d’avantages en raison de la méta FIFA 23.

