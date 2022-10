Project Hadar est la nouvelle saga CD Projekt après The Witcher et Cyberpunk

Restez avec le nom de Project Hadar car il donnera de quoi parler dans les années à venir. En ce moment, c’est ainsi que l’on connaît la nouvelle IP sur laquelle travaille CD Projekt, le développeur des jeux The Witcher et Cyberpunk 2077. La société a fait preuve de transparence ces dernières heures et a partagé tous ses plans pour l’avenir, entre qui est la première d’une troisième saga de jeux vidéo.

Pour le moment, nous savons peu de choses sur Project Hadar au-delà du fait qu’il est en incubation depuis 2021 et sera développé par le noyau dur du studio (pas de délégation à des développeurs externes comme cela se produira avec certains des nouveaux jeux de The Witcher). Il est en phase conceptuelle et n’a qu’une petite équipe qui lui est dédiée (à cause des 350 personnes qui travaillent sur Phantom Liberty, l’extension de Cyberpunk 2077, ou les plus de 150 qui mettent déjà la prochaine trilogie à vitesse de croisière) . dans le monde d’Andrzej Sapkowski).

Dans la roadmap partagée par CD Projekt sur ses projets futurs, le studio prévient qu’il veut « trois franchises durables » et indique également qu’il cherchera à « introduire des modes multijoueurs » dans ses prochaines aventures pour « enrichir l’expérience solo ». En d’autres termes, Project Hadar aura sûrement des fonctions en ligne et aspire à proposer une histoire et un univers avec le potentiel de plusieurs suites.

La chose semble aller loin, puisque Project Hadar a jusqu’à 5 jeux devant lui (la suite de Cyberpunk 2077 parmi eux), mais au moins nous savons déjà que CD Projekt cherche la vie au-delà de la fantaisie médiévale et des dystopies cyberpunk . Où reposera son imagination et son talent cette fois ?