Sony répond, combien de temps faudra-t-il pour que vos jeux PS4 et PS5 sortent sur PC ?

D’autres jeux de PlayStation Studios feront leurs débuts sur PC, mais ils ne le feront pas en même temps que leurs versions PS4 et PS5. C’est quelque chose que nous savions déjà des versions précédentes, mais jusqu’à présent, il n’avait pas été question de délais spécifiques. En conversation avec Julien Chieze, le patron des studios Sony, Hermen Hulst, a expliqué que l’intention était de sortir l’adaptation « au moins un an après » son arrivée sur consoles, mais il a précisé que cette restriction ne s’appliquerait sûrement pas aux jeux en tant que service.

« Je pense qu’à partir de maintenant, il y aura au moins un an entre le lancement sur PlayStation et sur PC, peut-être à l’exception des jeux en tant que service », a déclaré Hulst. « Les titres en tant que service ont une nature un peu différente car vous voulez construire une communauté robuste » à partir du moment où les serveurs sont allumés. Par conséquent, dans le cas de ces produits, il est fort probable qu’ils verront le jour en même temps sur PS4, PS5 et ordinateurs.

Quels jeux PlayStation sont sur PC et lesquels sont confirmés ?

Le changement de stratégie de Sony concernant ses premières sorties de jeux sur PC a commencé avec Horizon Zero Dawn: Complete Edition. Death Strandig ne peut pas être inclus dans cette liste car il a été publié par 505 Games sur compatible, mais d’autres titres PlayStation Studios peuvent déjà être appréciés sur cette plateforme. Nous faisons référence à Days Gone, God of War, Marvel’s Spider-Man Remastered, Helldivers et Predator: Hunter Grounds.

Quant à l’avenir, Sackboy: Big Adventure (récemment divulgué par Sony lui-même), Uncharted: Legacy of Thieves Collection et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sortent tous cette année. The Last of Us Part I est confirmé pour PC, bien qu’aucune date de sortie n’ait encore été partagée. Et celui qui sonne le plus ? Rien de plus et rien de moins que Returnal, qui laisse entrevoir qu’il sortira bientôt sur ordinateur.

Source | Julien Chieze (via VGC)