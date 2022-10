Wrath of the Lich King Classic n’a pas été facile à faire revivre, selon les développeurs

Wrath of the Lich King Classic, le retour de Blizzard dans l’une des plus grandes extensions de WoW, est enfin là, et les fans du MMO sont revenus sur les serveurs pour explorer à nouveau les terres gelées du Norfendre. Maintenant que le lancement a eu lieu, nous avons pu nous asseoir avec Kris Zierkhut, Lead Game Designer, et Josh Greenfield, Game Producer.

Returnal en Norfendre

Les deux développeurs travaillent avec l’entreprise depuis longtemps et faisaient partie de l’équipe d’expansion d’origine. Considéré comme un favori des fans, ils conviennent qu’il y a beaucoup de pression derrière son retour, mais il y a aussi beaucoup d’excitation dans l’équipe, à la fois en tant que développeurs et joueurs.

« J’ai trois personnages de niveau 70 prêts à jouer. Je me connecte tous les soirs et je parle à mes amis de mon équipe de raid, en planifiant ce que nous allons faire. [en el lanzamiento]… Nous sommes tous très excités en tant que joueurs », a déclaré Zierkhut. « C’est doublement excitant en tant que développeur parce que j’ai aidé à construire ces choses la première fois. Et voir les gens s’exciter ENCORE à ce sujet, vraiment avec tous les détails et le monde incroyable que nous avons construit en Norfendre, toutes les zones et les raids, Ulduar et combattre le roi-liche dans la Citadelle de la Couronne de glace, toutes ces choses m’excitent beaucoup ». .

Greenfield a admis que « la chose la plus amusante à propos de la recréation de ces anciennes extensions est de redécouvrir beaucoup de choses que vous aviez oubliées. Nous avons beaucoup parlé des chevaliers de la mort et des zones et de tous les nouveaux donjons. Mais je suis un joueur de type « écrous et boulons », donc j’aime vraiment découvrir des petites mécaniques que j’avais oubliées, des interactions, ce genre de choses. »

Une expérience classique

Mais étant un ajout si énorme au MMO déjà massif, comment les joueurs qui n’ont rien expérimenté d’autre que WoW Classic et Burning Crusade Classic accepteraient-ils les changements ? Des choses comme la double spécialisation, une difficulté plus difficile pour les donjons classiques, un combat de faction massif en tant qu’événement, etc. ?

« L’une des premières choses que les joueurs ont vécues dans Classic est le coût des Respecs », a déclaré Greenfield. Selon les développeurs, ils pensent que ces types de mises à jour et de modifications des mécanismes de base de WoW offrent plus de flexibilité et de choix aux joueurs pour créer le contenu qu’ils souhaitent créer.

Changements, difficulté et équilibre

Cependant, republier l’extension n’était pas aussi simple que d’appuyer sur un bouton « réinitialiser ». Après 15 ans de développement actif, WoW n’est plus ce qu’il était, et Wrath a eu quelques problèmes pour ressusciter. Beaucoup de Wrath a dû être récupéré et reconstruit à partir des archives de Blizzard, mais beaucoup de choses qui le faisaient fonctionner ne font plus partie du code du jeu. Des talents de base dans les classes aux glyphes et certains objets, toutes sortes de choses devaient être réintroduites dans le jeu à la main. Joug d’hiver, mieux connu sous le nom de Joug d’hiver, en est un bon exemple.

Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, Joug d’Hiver était une grande zone à ciel ouvert où les joueurs des deux factions se battaient pour le contrôle du donjon titulaire. À l’origine, les joueurs situés à proximité immédiate de la zone et dans les grandes villes recevaient une alerte indiquant qu’une bataille était sur le point de commencer et devaient faire la queue et attendre d’être téléportés dans le combat. C’était un spectacle énorme, massif et épique opposant l’Alliance à la Horde – malheureusement, les serveurs ne permettent plus ce genre d’itération de zone. Sa réponse a donc été de le transformer en le plus grand champ de bataille du jeu : 120 contre 120 joueurs dans et autour de la forteresse toutes les trois heures, avec des buffs situationnels pour les équipes en fonction de leur taille et d’énormes récompenses de faction pour les gagnants.

De même, une grande partie du contenu a été rééquilibrée et légèrement modifiée pour le plaisir des joueurs. Loin d’atténuer la difficulté ou de simplifier le processus de mise à niveau, Wrath apporte avec lui une réduction des prérequis pour certains contenus, comme les montures volantes et la conduite experte. Les prix ont été réduits et les missions ont été rationalisées comme elles l’étaient lors de la sortie de l’original, et tout est fait pour que les gens soient enthousiastes à l’idée de revenir à Classic sans avoir l’impression d’avoir des « devoirs » à faire ou d’avoir besoin de « rattraper » comme si C’était un deuxième travail.

Fait intéressant, Zierhut faisait partie de l’équipe qui a équilibré l’expansion lors de sa première version, il y a plus de dix ans. Maintenant, ils ont pris la décision de démarrer Wrath Classic avec le patch 3.35, le dernier patch publié pour l’extension, à partir de zéro. « Lorsque nous concevons de nouveaux talents et capacités pour une nouvelle extension, nous voulons que les joueurs les voient. Cela indique donc que nous les avons conçus pour qu’ils soient plus puissants au lieu d’être moins puissants. Selon Zierhut, cela indique que la plupart des choses semblent un peu dépassées au début. Cela se corrige petit à petit avec chaque patch, et au moment où ils ont terminé l’extension, tout semblait équilibré. Cela indique que même si les chevaliers de la mort ne se sentent pas comme des bulldozers, chaque nouveau contenu est puissant et évolutif, et rien n’est laissé de côté dans le META.

Cela dit, cela indique que l’équipe de développement ne fera plus beaucoup de changements « de semaine en semaine ». Les classes fonctionneront de la même manière tout au long de l’expérience, et il n’y aura pas de « pauses » dans les stratégies des joueurs, comme le dit le couple, en raison d’ajustements ou de modifications de statistiques pendant l’extension. Cependant, ils interviendront s’ils trouvent de nouveaux bugs ou problèmes qui pourraient gâcher l’expérience.

Quelque chose que chaque joueur peut apprécier

En dehors de cela, il semble que l’expansion reste largement intacte. Des nouvelles zones aux raids épiques et bien sûr le système de réussite qui a été introduit avec Wrath et a changé la fin du jeu pour de nombreux joueurs hardcore, tout ce qui était dans le jeu lors de la sortie originale est de retour en force. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur l’amélioration des choses pour tout le monde. Les verrouillages de raid ont été repensés afin que les guildes puissent plus facilement effectuer des raids en tant que deuxième emploi (ce qui indique que vous pouvez profiter d’Ulduar, de la citadelle de la Couronne de glace, de Naxxramas et de tout le reste à un rythme plus tranquille). Toutes les récompenses de réussite sont toujours là, et certaines sont encore sensibles au temps, mais certaines ont été ajustées pour être moins impossibles à terminer.

« Très peu de gens ont atteint la fin d’Ulduar la première fois », ont-ils déclaré. Les développeurs ont examiné les données qu’ils avaient récupérées il y a 14 ans et à un moment donné, ils auraient peut-être envisagé de rendre les raids et les donjons un peu plus faciles. Cependant, de nos jours, les joueurs semblent être beaucoup plus habiles. Ils espèrent que plus de gens verront le contenu de fin de partie pour la première fois cette fois.

« Profitez-en », dit Greenfield. « Prenez votre temps. Respirez vraiment, montez votre son sur Grizzly Hills. Lisez le texte de la quête ! Regardez tous les événements scénarisés qui se déroulent, des trucs comme ça. C’est une expérience super enrichissante, surtout si vous avez joué à Warcraft III. «

World of Warcraft : Wrath of the Lich King Classic est désormais disponible sur PC via le lanceur de Blizzard.