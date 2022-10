Fallout: Bakersfield ou à quoi ressemblerait le Fallout original sous la forme d’un FPS à l’ancienne de style Doom

La saga Fallout est en fête. Et c’est que la populaire franchise Bethesda fête ses 25 ans ces jours-ci depuis le lancement du premier opus pour PC le 10 octobre 1997 ; et c’est pourquoi Bethesda propose aux fans une série de promotions telles que l’accès gratuit à Fallout 76 pour une durée limitée, Fallout 76 lui-même gratuit pour les abonnés Prime Gaming, des réductions sur la saga ou du nouveau contenu pour mobile Fallout Shelter. Bien qu’un fan ait décidé de suivre un autre cours et de recréer à quoi ressemblerait le premier Fallout dans un jeu de tir à la première personne à l’ancienne, dans le plus pur style Doom. Et le résultat est Fallout : Bakersfield. Une réinterprétation du RPG isométrique classique sous la forme d’un jeu vidéo d’action et de tir à la première personne.

Ce serait le RPG original Fallout en tant que FPS

Ainsi, le créateur Saur X a partagé sur YouTube un gameplay de ce à quoi ressemblerait le Fallout original en tant que jeu de tir à la première personne d’avant, à la fois en apparence et en gameplay. Créé sous le moteur graphique GZDoom, il s’agit d’un hybride entre RPG et FPS, conservant ainsi les fondements de la saga bien que transférés à l’action la plus viscérale et directe des titres à déclenchement facile. Et le meilleur de tous, c’est qu’il s’agit d’une véritable démo et pas seulement d’une récréation, bien que son créateur ne l’ait encore distribuée par aucun canal.

Rappelons que Bethesda continue de travailler sur le nouvel opus de l’une de ses sagas les plus emblématiques, comme The Elder Scrolls, avec le sixième épisode numéroté. Même ainsi, son lancement va être long, alors en attendant nous pouvons profiter de son prochain jeu vidéo Starfield, un titre qui a été retardé cette année au milieu de 2023 et qui finalement cette fin 2022 n’arrivera pas comme prévu.

Source | PCJeuxN