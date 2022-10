CD Projekt annonce 5 nouveaux jeux Witcher à venir sur 6 ans

Dans un exercice de transparence inédit, CD Projekt RED a partagé absolument tous les projets dans lesquels il est plongé, dont la suite de Cyberpunk 2077 (pour l’instant appelé Project Orion) et jusqu’à 5 nouveaux jeux dans la saga The Witcher. Et attention car l’entreprise ose même fixer un délai pour leur lancement et espère qu’il ne se passera pas plus de 6 ans entre le premier et le dernier de ces nouveaux opus.

The Witcher : Projet Sirius

Le premier projet s’appelle Project Sirius et il s’agit d’une « approche innovante de l’univers de The Witcher qui racontera une histoire inoubliable tant pour les fans de la saga que pour les nouveaux publics ». Il est actuellement en pré-production et développé par The Molasses Flood, une équipe d’environ 60 personnes qui ont été acquises par CD Projekt RED fin 2021, mais ont conservé leur identité.

Originaire des États-Unis et fondé en 2014 par des vétérans de BioShock, Halo, Guitar Hero et Rock Band, The Molasess Flood n’a pour l’instant que deux jeux de survie et de construction de base sur son CV : The Flame in the Flood et Drake Hollow. Est-ce que ce genre est ce que CD Pojekt appelle « une approche innovante de l’univers de The Witcher » ?

The Witcher : Project Polaris, la nouvelle trilogie

Project Polaris est le nom de code du premier volet d’une nouvelle trilogie basée sur l’univers d’Andrzej Sapkowski. Ce sera un RPG en monde ouvert « construit sur l’héritage de The Witcher 3: Wild Hunt ». Il est également dans un état de pré-production, mais dans son cas, il est développé par la société CD Projekt RED. Il y a déjà plus de 150 personnes impliquées dans le projet et c’est l’axe autour duquel s’articulent les autres plans futurs du studio.

CD Projekt ne veut pas répéter l’époque de Cyberpunk 2077 (qui frôlait la décennie de développement) et assure qu’entre le lancement de Polaris et le troisième opus de cette nouvelle trilogie pas plus de 6 ans ne s’écouleront. Ce serait encore mieux rythmé que celui de l’original, dont le chapitre d’ouverture date de 2007 et Wild Hunt de 2015 (8 ans). Si c’est rempli et qu’on ajoute la série et les spin-offs à la cagnotte, il y a The Witcher pour un moment.

The Witcher : Projet Canis Majoris

Et on se retrouve avec un projet qui semble encore en phase d’ébauche. Un jeu solo se déroulant dans l’univers The Witcher qui conserverait l’esprit d’un RPG en monde ouvert, mais se concentrerait beaucoup plus sur l’histoire et la narration. C’est le seul pour lequel CD Projekt RED s’est appuyé sur un développeur externe dont il n’a pas encore dévoilé le nom, mais dont il ose dire qu’il est dirigé par des vétérans de la franchise. Tout reste dans la famille.

Il semble que l’entreprise va connaître une décennie chargée, surtout si l’on considère l’existence d’une nouvelle adresse IP survolant son horizon. Pour l’instant il s’appelle Project Hadar et couve depuis 2021. Après la fantasy médiévale et le futur cyberpunk, que va-t-il sortir de l’œuf cette fois-ci ?