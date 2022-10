Annonce de Project Orion, la suite de Cyberpunk 2077 qui "exploitera tout le potentiel de l’univers Cyberpunk"

CD Projekt a retenu la leçon. Après le revers initial de Cyberpunk 2077, le développeur polonais a entonné le mea culpa et a tenté de transformer à la fois la situation du jeu et sa stratégie et sa roadmap en tant qu’entreprise. Par exemple, l’exemple que nous apportons aujourd’hui entre nos mains. Transparence. En 2020, le studio a refusé de montrer les versions de Cyberpunk 2077 pour PS4 et Xbox One jusqu’à leur mise en vente. Maintenant, au milieu de 2022, CD Projekt a réalisé une présentation qui explique sur quoi ils travaillent et quels sont leurs projets futurs. Des plans parmi lesquels bien sûr il y a des nouveautés importantes… comme la suite de Cyberpunk 2077.

Dans un document complet plein de nouvelles, CD Projekt confirme qu’il a « une suite à Cyberpunk 2077 qui démontrera toute la puissance et le potentiel de l’univers Cyberpunk ». Pour l’instant il est connu sous le nom de Project Orion et est développé par le noyau dur du studio, CD PRojekt RED, mais il est à l’état embryonnaire et les choses avancent depuis longtemps.

La grande extension de Cyberpunk 2077

Avant, sûrement bien avant Project Orion, CD Projekt sortira Phantom Liberty, une extension pour Cyberpunk 2077 qui est « en phase finale de production » et a impliqué plus de 350 personnes de CD Projekt RED. Le studio a confirmé que « c’est le seul DLC prévu » pour le jeu et sert aussi à montrer qu’ils ont appris de leurs erreurs, puisqu’ils ne le sortiront pas sur PS4 et Xbox One. Il ne sortira que sur la nouvelle génération. sur consoles et sur PC.

Phantom Liberty débarquera dans le courant de 2023, mettra en scène le retour de Keanu Reeves (Johnny Silverhand) et racontera une histoire teintée de thriller d’espionnage dans laquelle nous visiterons un quartier inédit de Night City. Maintenant que Edgerunners a ressuscité l’univers Cyberpunk, tout est le bienvenu. Extension et suite.