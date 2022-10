Le Xbox Game Pass fait peur en octobre 2022 : Scorn, A Plague Tale Requiem, The Walking Dead…

Mutilations médiévales, histoires trompeuses, zombies, extraterrestres et rats. Xbox Game Pass ne le dit pas, mais vous regardez déjà Halloween 2022 du coin de l’œil. Microsoft a annoncé aujourd’hui les nouvelles du service pour la première quinzaine d’octobre 2022 et ils regorgent de jeux liés à Halloween. Les joyaux de la couronne sont Scorn (qu’on attendait depuis huit ans) et A Plague Tale : Requiem, deux sorties à fort impact qui sont la viande du jour 1. Et entre eux, plus qu’assez de matière pour affronter une terrifiante et passionnant mois. Voyons tout cela.

Actualités Xbox Game Pass d’octobre 2022

La première quinzaine d’octobre se terminera avec les matchs suivants. Ce sont les nouveautés qui arriveront sur le Xbox Game Pass d’ici le 18 octobre (date à laquelle un deuxième lot de sorties sera annoncé).

Chivalry 2 (console, PC et Xbox Cloud Gaming) – Disponible maintenant

Dynastie médiévale (Xbox Series X|S) – 6 octobre

The Walking Dead: La première saison complète (PC) – 6 octobre

The Walking Dead : Saison 2 (PC) – 6 octobre

Costume Quest (console et Xbox Cloud Gaming) – 11 octobre

Eville (console et PC) – 11 octobre

Programme Dyson Sphere (PC) – 13 octobre

Scorn (Xbox Series X|S, PC et Cloud Gaming) – 14 octobre

A Plague Tale: Requiem (Xbox Series X|S, PC et Cloud Gaming) – 18 octobre

Les jeux quittent le Xbox GamePass en octobre 2022

Comme on dit toujours, les poulets qui entrent sont ceux qui sortent. En échange des ajouts mentionnés ci-dessus, les jeux suivants quitteront le Xbox Game Pass le 15 octobre 2022. Vous avez jusque-là pour les essayer, les terminer ou en obtenir 100 %. Même pour, oeil, folie ici, achetez-les! Nous vous rappelons que les jeux Pass offrent une remise de 20% sur leur prix aux abonnés du service qui souhaitent s’en procurer. Ceux-ci sont: