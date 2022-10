Le président de Kadokawa (Elden Ring) arrêté pour corruption présumée liée aux JO

Non, personne de From Software n’est directement impliqué dans les actes criminels prétendument perpétrés par Tsuguhiko Kadokawa, PDG de Kadokawa Corporation, la société mère des créateurs d’Elden Ring. Le manager est accusé d’avoir soudoyé un membre de la candidature de Tokyo aux Jeux Olympiques. Selon ces informations, les autorités estiment qu’il a versé 69 millions de dollars (plus de 400 000 euros) à ladite personne.

Compte tenu de cette situation, la société a publié un communiqué officiel dans lequel elle reconnaît l’arrestation de son patron : « Kadokawa Corporation annonce que Tsuguhiko Kadokawa, président du conseil d’administration, a été arrêté pour suspicion de corruption le 14 septembre 2022 et traité aujourd’hui. . par le bureau du procureur du district de Tokyo.

L’entreprise a pris « cette affaire très au sérieux » et a présenté ses excuses à tous ses clients, actionnaires et partenaires « pour la gêne occasionnée ».

Le président annonce sa démission

L’équipe juridique du manager a envoyé des déclarations officielles au journal japonais Mainichi Shimbun, dans les pages duquel il a exprimé son intention de démissionner de son poste. « Aujourd’hui, j’ai décidé de démissionner de la présidence de Kadokawa. Récemment, non seulement moi-même, mais deux autres employés de Kadokawa ont été arrêtés et poursuivis dans le cadre d’un scandale de corruption lié aux comités d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

Dans le communiqué, il déclare qu’il doit « en assumer la responsabilité », car cela a porté atteinte à l’image de Kadokawa Corporation. « Je pense qu’il a besoin d’une nouvelle structure pour pouvoir le surmonter. »

Malgré le fait que Sony et Tencent aient investi dans From Software avec le rachat d’actions, Kadokawa Corporation continue de garder le contrôle du studio, puisqu’ils détiennent 70% du tissu actionnarial du développeur. Elden Ring, son jeu le plus récent, est le grand candidat du jeu de l’année et est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Source | VGC