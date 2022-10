Bleach : Thousand Year Blood War sera à voir sur Disney+ : date de sortie et nombre de chapitres

Enfin. Moins d’une semaine après sa première et après des mois d’incertitude, nous savons enfin comment nous pourrons voir le retour de l’anime Bleach de l’Ouest. Son détenteur des droits en dehors du Japon, Viz Media, a confirmé que Bleach: Thousand Yer Blood War sera diffusé simultanément avec le Japon via HULU aux États-Unis et via Disney + dans le reste du monde. Nous ne nous attendions pas à voir la compagnie de la souris abriter le shinigami, mais bienvenue.

Bleach: Thousand Year Blood War: où et comment regarder

Par conséquent, ce qui a été dit, Bleach : Thousand Year Blood War peut être vu sur Disney+ en France et en Amérique latine, étant disponible parmi les contenus de la section STAR de la plateforme (le portail avec du contenu pour adultes).

Un épisode par semaine sortira et pour profiter de l’anime nous n’aurons besoin que de ça, d’un abonnement à Disney+. Ce qui reste inconnu, c’est ce qu’il adviendra des saisons précédentes de Bleach, pour l’instant dans les limbes. Viendront-ils aussi à Disney+ ?

Bleach: Thousand Year Blood War : date de sortie et nombre de chapitres

La date de première du premier épisode de Bleach: Thousand Year Blood War est le lundi 10 octobre 2022. Viz Media a annoncé que la série se composera de 4 saisons, dont chacune aura entre 10 et 14 épisodes (avec sa diffusion laissant hebdomadaire jusqu’à trois ou quatre mois par saison).

Au total, la série comptera entre 40 et 52 épisodes qui pourraient s’étendre jusqu’en 2023 ou 2024 selon la pause entre les saisons. Il paraît qu’on va voir peu de remplissage dans Bleach : Thousand Year Blood War, puisqu’il s’agira d’adapter les 218 derniers chapitres du manga de Tite Kubo (de 480 à 698) en environ 50 épisodes. Ça a l’air bien. Peut-être même trop…

Les changements de Bleach à son retour

Bleach tentera de se racheter de son adieu d’il y a dix ans (qui nous laissait sans fin du jour au lendemain) en revenant dans une version bankai. La nouvelle saison n’aura aucune censure et introduira des nouveautés importantes dans l’intrigue. Lorsque Tite Kubo a mis fin au manga Bleach en 2016, beaucoup se sont plaints de la fermeture brutale et le mangaka lui-même s’est excusé et a admis que c’était parce qu’il n’en pouvait plus. Il avait des douleurs à l’épaule et plusieurs tendons déchirés à cause des horaires infernaux auxquels il avait été soumis pendant quinze ans, aussi longtemps que Bleach avait duré. L’artiste a passé des journées entières cloué au lit dans la douleur et avait besoin de mettre de côté l’histoire des shinigami.

Mais comme Kubo lui-même l’a prévenu, Thousand-Year Blood War prendra son temps et répondra aux questions auxquelles le manga n’a pas pu répondre. Il a travaillé en étroite collaboration avec les créateurs afin qu’il ne s’agisse pas d’une adaptation telle quelle, mais plutôt de résoudre plusieurs lacunes du scénario. Nous verrons combien de bouts il est capable de régler et s’ils parviennent à écarter avec les honneurs qu’il mérite, l’un des shonen les plus importants du 21e siècle.