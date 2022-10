Andor de Star Wars cache un superbe easter egg d’Indiana Jones : l’avez-vous remarqué ?

Les franchises Indiana Jones et Star Wars seront toujours liées par des clins d’œil différents, notamment par un couple d’oeufs de Pâques tirés de deux films du célèbre aventurier incarné par Harrison Ford. Et c’est que comme nous le savons tous, George Lucas est le créateur des deux sagas, donc les références entre eux ne pouvaient pas manquer à travers leurs différents produits. Et l’un de ces clins d’œil a eu lieu dans le quatrième épisode d’Andor, la nouvelle série Star Wars qui nous raconte les origines du mouvement rebelle contre l’Empire, diffusée la semaine dernière et dans laquelle on peut voir toutes sortes d’artefacts en store. de Luthen, personnage joué par Stellan Skarsgard. Nous avertissons de légers spoilers pour l’épisode 4 d’Andor à partir du paragraphe suivant.

C’est le clin d’œil de Star Wars à Indiana Jones

Ainsi, vers les minutes 30 et 28 secondes de l’épisode 4 d’Andor, on peut voir sur le côté droit de l’écran l’iconique fouet d’Indiana Jones lui-même, figé dans la carbonite. Un hommage clair à Harrison Ford, à la fois pour le whip dans Indiana Jones et pour le destin de son autre grand personnage de cinéma, Han Solo, dans L’Empire contre-attaque.

Cependant, il ne s’agit pas du premier croisement entre les deux franchises, puisque déjà dans Indiana Jones : Les Aventuriers de l’Arche Perdue on pouvait voir un hiéroglyphe de R2-D2 et C-3PO sur l’un des murs d’un temple, alors que dans Indiana Jones et le Temple of Doom, nous avons visité le Obi Wan Club, un clin d’œil au personnage de Star Wars. Le prochain Indiana Jones 5 nous donnera-t-il un nouveau clin d’œil à Star Wars ? Il faudra attendre l’été 2023 pour le vérifier.

Récemment, nous avons fait écho à un autre clin d’œil d’Andor via la boutique d’artefacts de Luthen, dans ce cas, en clair hommage au jeu vidéo Star Wars : The Force Unleashed.

Source | ScreenRant