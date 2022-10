Ce sont les 10 séries les plus chères de l’histoire

Nous sommes dans un grand moment pour les séries télévisées, et les plateformes numériques telles que Netflix, Amazon Prime, Disney+ ou HBO, entre autres, ont une grande part du mérite. Nous avons tous quelque chose à voir à travers toutes ces options de streaming, et certaines comme The Rings of Power ou The House of the Dragon, pour ne citer que deux des plus récentes, sont un sujet de conversation régulier. Certaines des plus vues partagent une caractéristique, à savoir des valeurs de production extrêmement élevées, mais… savons-nous vraiment quelles sont les plus chères de l’histoire ? Découvrons-le…

La série au budget le plus élevé de l’histoire

Le numéro un sur la liste est Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir. Amazon, conscient de la légion de fans de l’univers de Tolkien à travers le monde, n’a pas hésité à mettre une importante injection financière dans l’une des séries du moment. Elle n’a pas déçu du tout, du moins en termes d’audience, puisqu’elle est devenue la série la plus regardée de l’histoire de la plateforme de l’entreprise Jeff Bezos.

Un autre des plus réussis est sans aucun doute Stranger Things, qui en cinq saisons est devenu un mot d’ordre pour Netflix. Les aventures de ces jeunes ont pu captiver des millions de personnes, pas aussi jeunes que ses protagonistes, mais qui se sont senties identifiées à son personnage des années quatre-vingt. Un énorme 30 millions de dollars par épisode la place à la deuxième place.

Le podium est fermé par Wandavision. Ce genre de sitcom mettant en vedette Scarlet Witch et Vision s’est avéré être une sacrée surprise pour les fans de Marvel, qui y ont vu une bouffée d’air frais pour l’entreprise. Chaque épisode de cette série, disponible sur Disney+, a coûté pas moins de 25 millions de dollars.

Bref, voici le Top 10 des séries les plus chères de l’histoire :