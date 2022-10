The Batman: l’audition de Barry Keoghan alors qu’Enigma se révèle pour devenir Joker par surprise

L’une des scènes les plus mystérieuses et, en même temps, les plus prometteuses de The Batman, la dernière adaptation cinématographique du Dark Knight de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne/Batman, s’est déroulée à la fin, dans laquelle Enigma I avait une conversation avec une figure mystérieuse dans l’ombre d’Arkham Asylum qui affichait un trait très particulier : un rire inquiétant. Peu de temps après, Matt Reeves lui-même a partagé une scène supprimée sensationnelle entre Batman et ledit personnage, qui s’est avéré être le Joker. Un Joker des plus histrioniques et dérangeants joué par l’acteur Barry Keoghan, que nous avons récemment vu dans Eternals de Marvel Studios. Eh bien, il semblerait que Barry Keoghan ait repris le rôle du Clown Prince of Crime presque par rebond, puisqu’il s’est fait passer pour Enigma/Riddler, tel que recueilli par le médium GQ. À tel point que maintenant son audition pour le rôle a été révélée.

Barry Keoghan voulait être le principal méchant de The Batman

En attendant de voir si nous verrons Barry Keoghan dans The Batman 2, qui a déjà reçu le feu vert de Warner Bros., nous avons pour l’instant cette curieuse histoire sur la façon dont l’acteur a endossé le rôle d’un méchant DC aussi emblématique, car dans la fin n’apparaîtra que quelques secondes dans la pénombre d’Arkham. A tel point qu’il a fait un test pour Enigma, comme le montre la vidéo que vous pouvez voir sur ces lignes ; cependant, l’agent de Keoghan a confirmé des mois après le test qu’en effet, ils voulaient l’avoir, mais en tant que Joker.

« Le Batman veut que tu joues le Joker, mais tu ne peux le dire à personne », lui assura son agent. Peu de temps après, Barry Keoghan a rejoint le casting dans un rôle mystérieux, déclenchant des rumeurs sur son rôle possible dans le redémarrage de Batman. Enfin, sa petite participation s’est confirmée à la fin du film malgré le fait que la fameuse scène entre Batman et Joker est apparue plus tard, où Barry Keoghan a fait preuve d’un jeu d’acteur de très haut niveau. Nous verrons s’il revient enfin en tant que Joker dans la suite de The Batman ou, qui sait, dans les prochains épisodes de la saga Matt Reeves.

