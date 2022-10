Overwatch 2 : configuration minimale et recommandée pour jouer sur PC

Hier, nous avons définitivement dit au revoir à la première partie -leurs serveurs ont déjà fermé-, et aujourd’hui nous accueillons Overwatch 2, auquel nous pouvons commencer à jouer à partir de 21h00, heure de la péninsule. On se souvient, totalement gratuit, puisque cette suite du jeu Activision Blizzard passera au format free to play et il y aura des micropaiements pour des éléments exclusivement skins. Le jeu atteint pratiquement toutes les plates-formes actuelles, mais comme il est évident, si notre option est le PC, la première chose à faire est de découvrir ses exigences pour savoir si notre ordinateur sera capable de le gérer.

Cela dit, voici la configuration minimale requise pour la version PC d’Overwatch 2 :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i3 ou AMD Phenom X3 8650

Mémoire RAM : 6 Go de RAM

Stockage : 50 Go d’espace libre disponible

Graphiques : série NVIDIA GeForce GTX 600, série AMD Radeon HD 7000

Résolution d’écran : minimum 1024×768

Internet : connexion internet haut débit

En attendant, voici les exigences recommandées :

Système d’exploitation : Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 ou AMD Phenom II X3 ou supérieur

Mémoire RAM : 6 Go de RAM

Stockage : 50 Go d’espace libre disponible

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950 ou supérieure

Résolution d’écran : minimum 1024 x 768

Internet : connexion Internet haut débit

Quoi de neuf dans la saison 1

Rappelons que les héros classiques seront bloqués pour ceux qui n’ont pas joué à l’original, et qu’il faudra jouer au moins 100 jeux pour pouvoir tous les avoir. Mais précisément l’un des nouveaux sera le protagoniste au début du jeu, qui commence aujourd’hui. Il s’agit de Kiriki, de type support, et avec qui on profitera d’une grande agilité et même d’une capacité de téléportation.

Comme d’habitude, avec la première saison, le premier Battle Pass arrivera également, ayant deux types : un premium -payant- avec 64 niveaux et jusqu’à 15% de bonus à l’expérience obtenue, et un accès immédiat à Kiriko. En revanche, le pass gratuit comportera 20 récompenses, et il faudra atteindre le niveau 55 pour débloquer Kiriko.