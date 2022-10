One Piece Odyssey avait un atout dans sa manche : nous visiterons le royaume d’Alabasta

Comme il était silencieux ! One Piece Odyssey nous a pris au dépourvu dans ses nouvelles images, dans lesquelles il quitte l’île de Waford, où nous pensions que tout le jeu allait se dérouler, pour se rendre au royaume d’Alabasta lui-même. Apparemment, l’aventure développée par ILCA et Bandai Namco Entertainment cache un niveau basé sur les souvenirs de Luffy (on croise les doigts qu’il y en a plusieurs) dans lequel on retrouvera de vieilles connaissances comme Vivi et Bon Kurei, deux des favoris des fans. .

Ce ne sera pas une revue de l’arc Arabasta en tant que tel, mais nous devrons choisir quelques membres des chapeaux de paille pour « voyager dans le passé » et visiter les déserts qui ont volé nos cœurs deux ans après les événements que nous avons tous rappelez-vous. On nous promet « de nombreux changements et variations » alors que nous retournons dans le royaume de Vivi, mais pour l’instant nous ne pouvons que spéculer sur ce que cela indique (et déplorer que cela puisse signifier ne pas traverser Crocodile au combat).

Nous vous laissons avec les premières images d’Alabasta dans One Piece Odyssey, avec deux nouvelles créatures qui, comme le reste du jeu, sont conçues par Eiichiro Oda, l’auteur de One Piece. Par curiosité, c’est la première fois dans la région que l’on voit les mugiwaras avec les vêtements et les traits après le saut de temps. Le face-à-face tant attendu entre Vivi et Robin aura-t-il lieu grâce au jeu vidéo ?

Un rêve devenu réalité

Avec des réminiscences claires de Dragon Quest (grands mots, nous le savons), et contrairement au reste des adaptations de la marque jusqu’à présent, One Piece Odyssey ne sera pas un musou, mais un JRPG d’une vie. Nous y explorerons l’île de Waford (et vu ce que nous avons vu, plusieurs autres royaumes), découvrant de nouveaux alliés (personnages originaux tels que Lim et Adio) et luttant contre de nouveaux ennemis et dangers (tels que les léviathans et les pingouins) qui, comme nous l’avons dit, ont été conçus par Eiichiro Oda lui-même.

Odyssey est en développement depuis plus de cinq ans et regorgera de détails qui raviront les fans de One Piece. Dans les combats, par exemple, Sanji ne pourra pas se battre contre des personnages féminins, et lors de l’exploration de l’île qui fera office de carte, par exemple, nous pourrons faire différentes choses selon le mugiwara que nous conduisons (couper des portes dans le Zoro, entrez dans de petits tunnels avec Chopper, ou utilisez les bras de Luffy comme crochet et vigne si nous l’optons).

Développé par ILCA, les créateurs des remakes Pokémon Pearl et Diamond, One Piece Odyssey arrivera comme nous l’avons dit le 13 janvier 2023, et il le fera pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.