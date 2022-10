Fortnite Patch 22.10 : nouveaux skins, Super Styles et plus

Le patch 22.10 de Fortnite est arrivé le mardi 4 octobre 2022. Il s’agit de la deuxième mise à jour de contenu de la saison 4 de Fortnite. Juste en dessous, nous vous expliquons quels sont les changements et les nouvelles les plus importants que ce patch de la saison 4 de Fortnite a apporté au chapitre 3, comme le Super Styles des skins Battle Pass:

Tous les nouveaux articles skins du patch 22.10 de Fortnite

Le patch 22.10 de Fortnite Battle Royale a apporté de nouveaux objets skins sous forme de skins, de sacs à dos, de pointes et bien plus encore.

Tous les nouveaux skins et objets skins du patch 22.10 de Fortnite

Toutes les nouvelles variantes skins du patch 22.10 de Fortnite

Nouvelle carte de l’île Fortnite après le patch 22.10

La nouvelle carte de la saison 4 du chapitre 3 de Fortnite après le patch 22.10 est la suivante. Chrome a commencé à se répandre sur l’île.

Nouvelle carte de l’île après le patch 22.10 de Fortnite

Nouvelles missions ajoutées avec le patch Fortnite 21.50

Le patch 21.50 de Fortnite a ajouté de nouvelles missions hebdomadaires, des missions Good Vibes et plus encore, comme un nouvel événement créatif appelé Play How You Want qui apportera des récompenses gratuites. Les semaines sauvages sont également de retour ; cette fois, il y en aura trois : la semaine de l’ombre (semaine 13), la semaine du feu (semaine 14) et la semaine du coin des opportunités (semaine 15).

Late Game Arena revient avec le patch Fortnite 21.50

Après le patch Fortnite 21.50, à partir de 14h00 CEST le mardi 30 août 2022, Late Game Arena est à nouveau disponible, un mode à durée limitée pour la compétition.

Autres changements et actualités du patch 21.50 de Fortnite

Fortnite : notes de mise à jour 21.50

Voici ce qui est prévu d’être corrigé ou modifié dans Fortnite avec le patch 21.50 :

Modifications et correctifs généraux de Battle Royale

Un problème imprévu fait que la quantité de santé et de bouclier que nous devons afficher ne s’affiche pas correctement sur leurs barres respectives. Cela devrait être corrigé avec cette mise à jour.

Un problème inconnu fait qu’un véhicule s’écrase violemment sur le sol, le faisant s’écraser à travers le sol. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Modifications et correctifs créatifs

Le manipulateur d’objet peut cesser de fonctionner entre les tours dans les jeux divisés par tours en raison d’une erreur inconnue. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Hook Glove peut interagir avec les zones de mutation dans Creative et ne devrait pas le faire. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Save the World Modifications et correctifs

Un bug inconnu fait que certains joueurs affichent des animations incorrectes lors de l’exécution. Cela devrait être corrigé avec ce patch.

Avis de compétition Fortnite

Les changements de la Ghost Shadow Week seront inclus dans les files d’attente compétitives.

La Late Game Arena commencera à 14h00 CEST.

L’arène Zero Build a été désactivée.

Il s’agit du sixième patch de la saison 3 de Fortnite. Dans notre guide Fortnite, nous vous donnons toutes les clés de cette nouvelle saison, notamment comment améliorer les armes et comment terminer toutes les missions.

