Nintendo Pictures est désormais officiel et présente un logo : le Big N diversifie son activité vers le divertissement

Nintendo Pictures, la nouvelle division de Big N dédiée au divertissement audiovisuel, est désormais officielle après avoir ouvert son propre site Web accompagné de son nouveau logo. C’est ainsi que l’entreprise japonaise l’a présenté, en précisant sa nouvelle stratégie consistant à diversifier au maximum ses franchises les plus populaires pour toucher un public cible plus large, sans limiter son activité uniquement à son environnement naturel : les jeux vidéo. Ainsi, l’annonce du film Super Mario aux côtés d’Illumination -les responsables des Minions- et dont nous verrons sa première bande-annonce cette semaine, était déjà une déclaration d’intention. Désormais, et avec la marque déjà officiellement présentée, Nintendo devrait se lancer dans de nouvelles voies de production vers le divertissement audiovisuel, en profitant de son vaste catalogue d’IP.

Nintendo parie sur le divertissement audiovisuel

Pour le moment, Nintendo Pictures n’a son site Web qu’en japonais et il s’adresse davantage à l’industrie japonaise qu’au grand public. Bien qu’il soit probable qu’au fur et à mesure que les annonces de nouvelles productions propres commencent à se produire, la page elle-même commencera à montrer une conception plus conviviale avec l’utilisateur moyen. Pour autant, et grâce à ses premières données partagées, on sait que la subdivision Nintendo dédiée à l’industrie du divertissement audiovisuel compte un effectif de 105 salariés et un capital financier de 34,5 millions de yens, en plus d’un volet emploi.

Et comment pourrait-il en être autrement, l’activité de Nintendo Pictures est clairement centrée sur la production de contenus audiovisuels basés sur différentes propriétés intellectuelles de l’entreprise, sans en préciser aucune pour le moment. Même si bien sûr, Super Mario sera la grande star de cette nouvelle division avec l’arrivée de son nouveau film d’animation.

Rappelons que Nintendo a acquis par le passé Dynamo Pictures, un studio d’animation qui s’est finalement imposé comme le nouveau Nintendo Pictures, une société qui a participé par le passé à des projets tels que Yuri ! on Ice ou dans la réalisation de courts métrages basés sur Pikmin. La première grande production de Nintendo Pictures en tant que telle sera Super Mario, un film d’animation prévu pour 2023 avec l’acteur Chris Pratt comme voix de Mario.

Verrons-nous dans le futur des films ou des séries basés sur d’autres franchises Nintendo telles que Zelda, Splatoon, Metroid, Pikmin et plus encore ? Heureusement pour les fans, ce sera probablement le cas.

Source | Nintendo | BD