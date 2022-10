Nouveaux chapitres de manga et premières d’anime (du 3 au 9 octobre) : Spy x Family saison 2, My Hero Academia 6…

Cette semaine, c’est le monde à l’envers en termes de manga et d’anime. Après un été compliqué au cours duquel il n’y avait pratiquement aucune nouvelle sur l’anime et nous avons survécu aux dépens de One Piece et Boruto Filler, c’est le contraire qui se produit ces jours-ci. Il n’y a presque rien de pertinent en termes de manga (la plupart des grandes premières du dimanche, comme One Piece ou Jujutsu Kaisen, seront retardées d’un jour et sortiront lundi prochain), mais maintenant c’est l’anime qui compense, depuis Spy x Family lance sa deuxième saison et My Hero Academia fait de même avec sa sixième.

Et attention car ce n’est que le début, la semaine prochaine nous aurons entre nous l’adaptation tant attendue de Chainsaw Man et le retour de Bleach. Petite blague. Pour l’instant, nous vous laissons avec le bilan hebdomadaire de celui-ci, mais non sans vous recommander d’abord une promenade à travers le rapport « Octobre est le mois de l’anime : 5 premières de la saison à ne pas manquer ».

dandadan chapitre 76

Chapitre 76 du manga Dandadan

Tous les mangas sont disponibles sur Manga Plus

Le chapitre sera publié le lundi 3 octobre à 17h00 (heure locale française)

Chapitre 22 de la toxine du mariage

Chapitre 22 du manga Marriagetoxin

Le chapitre sera publié le mardi 4 octobre à 17h00 (heure locale française)

aoashi épisode 25

Boruto : Naruto Next Generations épisode 270

Boruto Épisode 270

Le chapitre sera publié le dimanche 9 octobre à 11h00 (heure locale française)

Kingdom #4 épisode 27

My Hero Academia saison 6 épisode 115

My Hero Academia anime saison 6 épisode 115

Le chapitre sera publié le samedi 8 octobre à 11h30 (heure locale française)

One Piece épisode 1036

Épisode 1036 de l’anime One Piece

Le chapitre sera publié le samedi 9 octobre à 10h00 (heure locale française)

Spy x Family saison 2 épisode 14