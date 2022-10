EA annonce 6 fermetures de serveurs et 12 jeux quittant EA Play en octobre 2022

Un coup de clairon funéraire retentit. Pour les tombés. Pour tous ces jeux qui aujourd’hui, 3 octobre 2022, quittent EA Play, le service d’abonnement avec lequel Electronic Arts tente de suivre les traces du Xbox Game Pass et d’Ubisoft +. Ayons une minute de silence pour eux et pour tous ces autres jeux de la société qui diront également au revoir à leurs serveurs avant que 2023 ne regarde par la fenêtre.

Au total, 18 personnes courageuses sont touchées. 12 jeux qui quittent EA Play (et donc Xbox Game Pass, puisque les deux services collaborent et sont liés), et 6 jeux qui ferment leurs serveurs et se retrouvent donc sans fonctions en ligne. Parmi ceux-ci, la plupart avaient plus de dix ans, le seul cas particulièrement sanglant étant celui d’Onrush, un jeu de course des créateurs de MotorStorm qui a vu le jour en 2018. Pas cinq ans plus tard, il est mutilé à vie.

Voici la liste des victimes :

Les jeux quittent EA Play

Les jeux quittent EA Play aujourd’hui le 3 octobre 2022 :

DIRT4

DIRT-Rallye

Magnat de l’hôpital

Les Sims 4**

Opération Flashpoint Dragon Rising

suzerain

Suzerain II

Overlord : Communauté du Mal

Overlord : élever l’enfer

Voitures de projet

Montée des Argonautes

Turbos coffre à jouets

Arrêt des serveurs EA

Army of Two: Le 40e jour (2010) – 22 octobre

Army of Two: The Devil’s Cartel (2013) – 22 octobre

Command & Conquer : Alerte rouge 3 (2008) — 9 novembre

C&C 3: Tiberium Wars + Kane’s Wrath (2008) – 9 novembre

Mercenaires 2 (2008) — 9 novembre

Onrush (2018) – 30 novembre

Les Sims 4 seront gratuits en octobre 2022

Les Sims 4 quittent également EA Play aujourd’hui, mais seulement temporairement. Le jeu deviendra gratuit le 18 octobre, et quiconque le souhaite pourra y jouer gratuitement à partir de ce moment-là sans avoir à faire partie d’EA Play. Bien sûr, la seule chose gratuite sera la version de base, le jeu original. EA continuera à faire affaire avec les 59 contenus téléchargeables entre 5 et 40 euros qu’elle soustrait depuis quelques années.

Depuis sa sortie en 2014, Les Sims 4 cumule des extensions d’une valeur de 984,43 euros. Et faites attention car il y en a d’autres en cours de route. Nous les rencontrerons dans le soi-disant Sommet Derrière Les Sims, un streaming sur Les Sims qui se tiendra le 18 octobre à 19h00 (heure espagnole locale), coïncidant avec sa première en tant que jeu gratuit, et montrant l’avenir à court terme de la franchise.

Dans l’ensemble, Les Sims 4 continue de nous offrir de bons moments, en partie grâce aux meilleurs mods de la communauté et en partie à cause des bêtises qui peuvent se produire peu de temps après l’activation de certaines de ses astuces et clés les plus amusantes.