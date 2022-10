Combien de temps dure God of War : Ragnarok ? Révélé la durée de l’histoire et son secondaire

Nous obtenons les premières données sur la durée de God of War : Ragnarok. Selon des rapports de diverses sources, la nouvelle épopée de Kratos durera environ 20 heures, la même que sa préquelle, l’épisode de 2018. Sur cette vingtaine, il y a apparemment environ 3 heures et demie de cinématiques et de situations éminemment narratives, soit 16 et le gameplay pur restant de pointe.

Maintenant, il semblerait que Ragnarok aura plus de contenu supplémentaire que le dernier God of War, puisque celui-ci est monté à 32 heures si on voulait le compléter (toujours selon HowLongToBeat) et le nouveau durera environ 40 heures (8 de plus ) si nous voulons tout explorer et terminer leurs quêtes et tâches secondaires.

Le God of War de 2018 a gardé un contenu supplémentaire aussi intéressant que les royaumes de Niflheim et Muspelheim. Alors que le premier était un mini-jeu roguelite fascinant, le second était une arène pleine de défis de combat. Sans oublier les fameuses neuf Valkyries optionnelles qui ont constitué le plus gros défi de toute l’aventure. Quelles propositions similaires vous attendront dans Ragnarok ?

Combien d’espace occupe God of War Ragnarok ?

Et avant la durée on avait le poids. Il y a quelques semaines, il est également apparu combien le jeu occupera sur PS4. God of War : Ragnarok nous demandera 90,6 Go, soit deux fois plus que le précédent opus, qui nécessitait 45 Go en 2018. Pour l’instant la taille finale sur PS5 est inconnue, mais les versions de nouvelle génération ont tendance à être un peu plus légères cependant. contradictoire que cela puisse être, donc ce sera probablement autour de 80 Go.

Il est normal que de plus en plus de données et de détails sur God of War : Ragnarok soient révélés, car après tout, la fin de la saga nordique est imminente. Le jeu arrivera le 9 novembre sur PS4 et PS5, et voyant ses dernières bandes-annonces, il est en lice pour le jeu de l’année. Comme le dit Kratos dans l’un d’eux, « La mort peut m’avoir… quand je le gagne. »

Source