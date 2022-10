Sam Kovalev sur FIFA 23 : « La chaussure est au bon point d’équilibre en ce moment »

FIFA 23 a déjà passé son premier week-end sur le marché. Le dernier opus de la saga avant le saut vers EA Sports FC permet à la communauté de recevoir quelques nouvelles au niveau jouable. La génération passée et la génération actuelle apprécient la chaussure, un nouveau mécanisme de tir qui agit comme un tir puissant. Sam Kovalev, producteur de gameplay principal du projet, nous explique en exclusivité comment ils voient son équilibre dans la version de lancement.

Zapatazo (coup en puissance) dans FIFA 23, déséquilibré ou à son point idéal ?

« La chaussure est au bon point d’équilibre en ce moment. Bien sûr, il y a toujours des choses que vous pouvez potentiellement améliorer et équilibrer à l’avenir », commence Kovalev. « Je pense que la chaussure est à l’équilibre idéal entre risque et récompense. C’est une technique très utile qui vous permet de marquer des buts impressionnants si votre adversaire vous laisse suffisamment d’espace et de temps. Mais en même temps, cela donne à la ligne défensive l’occasion de réajuster sa défense et de pouvoir le contrer.

Le producteur mentionne cette bande de quelques secondes entre le moment où l’attaquant arme sa jambe et frappe violemment le ballon. Dans le cadre de notre guide détaillé FIFA 23, nous vous avons déjà indiqué quelles sont les meilleures façons de l’utiliser et de le défendre. Cependant, Kovalev souligne que le mécanisme affecte la façon dont les utilisateurs se comportent dans les deux transitions : « Je pense que cela crée un comportement très intéressant dans les styles de jeu d’attaque et de défense. J’espère que nos joueurs le trouveront utile en tant qu’extension de leur arsenal déjà étendu de mécanismes de jeu et de types de tirs. »

Rappelons que FIFA 23 est désormais disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch (version héritée). Dans ce lien, vous pouvez lire nos conclusions finales.