Grogu de Star Wars The Mandalorian, plus adorable que jamais dans son Tamagotchi officiel

Din Djarin est tout à fait le père de Grogu. Le bébé de la race de Yoda est devenu tout un phénomène depuis ses débuts dans The Mandalorian, la première série Star Wars en direct. Son adorable apparence a fait craquer les fans et moins fans de la saga galactique, qui peuvent désormais prendre soin de lui grâce à son Tamagotchi officiel.

Bandai Namco a annoncé deux modèles différents : le standard est fondamentalement le même que toujours, avec sa forme habituelle en forme d’œuf. Il coûte 19,99 $ (pas encore de prix en euros) et est disponible en bleu ; le deuxième modèle représente Grogu utilisant la Force et a la particularité d’avoir une housse en silicone qui peut être retirée et remise en place. Son prix? Environ 28 dollars. C’est tout ce qu’ils proposent :

Occupe-toi de Grogu, qui a 12 skins différents.

Invités spéciaux toutes les heures

Trois mini-jeux, dont un qui change en fonction de vos habitudes de jeu avec 10 options possibles

Nourrissez Grogu, mais attention ! Si vous le suralimentez, un calmar lui sautera au visage.

Ne nécessite pas de Wi-Fi

Road to Mandalore : la troisième saison de The Mandalorian

Après Le The Book Of Boba Fett, Mando et Grogu se retrouvent pour de nouvelles aventures. La troisième saison, qui sera diffusée sur Disney+ en février, a esquissé certaines de ses intrigues dans la bande-annonce la plus récente. The Mandalorian, désormais expulsé de son credo, devra poursuivre une légende afin de rejoindre le culte. Le voyage à Mandalore laisse présager un conflit avec Bo-Katan, car la sœur de Satine fera tout son possible pour gouverner la planète.

Avant la troisième saison des premières de The Mandalorian sur Disney +, nous pouvons profiter d’Andor, dont la première saison sera composée de 12 épisodes. Le deuxième et dernier n’arrivera qu’en 2024.

Source | BD