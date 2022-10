Jouez à Minecraft pendant 5 ans et perdez tout à cause de la mort permanente

Imaginez jouer à un jeu vidéo pendant cinq ans, réaliser une bonne progression et survivre à d’innombrables dangers pour que tout aille mal en un millième de seconde. C’est essentiellement ce qui est arrivé au streamer Phil Watson (Philza sur Twitch), qui a vu son jeu Minecraft de 5 ans s’éteindre en un clin d’œil.

Watson jouait au mode hardcore de Minecraft, ce qui indique qu’il avait non seulement la mort permanente, mais aussi une seule vie et des ennemis beaucoup plus puissants que d’habitude. Bien que son streaming n’ait pas été très populaire -une dizaine de téléspectateurs-, la mort de son personnage est devenue virale.

Le choc de tout perdre

« Dans les deux premières minutes, je ne croyais pas qu’il était mort de quelque chose d’aussi stupide », a admis Philza dans des déclarations à PC Gamer. « Après cela, il est venu à un ralentissement », mais aussi le temps d’accepter ce qui s’était passé. « J’ai fini par parler à un tas de personnes sur le chat. Nous aurions pu faire cela différemment, nous aurions pu faire cela différemment. »

L’écran Game Over a accompagné le streamer pendant l’heure suivante, réconforté par les téléspectateurs qui l’avaient rejoint ce soir-là. « La nuit qui s’est produite, j’ai été vraiment déprimé. Je ne voulais même pas regarder Minecraft, juste aller me coucher. Je ne voulais même pas entendre le bruit d’un zombie, ça m’épuisait émotionnellement. »

Le lendemain, il a suivi sa routine habituelle, mais s’est vite rendu compte que quelque chose avait changé : la mort de son personnage était devenue virale. Soudain, il a été appelé du Danemark et a reçu des appels d’amis en Allemagne qui l’avaient vu. Plus tard, la BBC et d’autres médias l’ont contacté pour capturer son histoire.

Les flux de Philza n’ont plus 12 ou 15 téléspectateurs, « 20 avec de la chance ». Il diffuse maintenant pour environ 180 téléspectateurs. « Le support a été incroyable. Personne ne connaissait le monde, ce que nous avons fait jusqu’à la mort. »

