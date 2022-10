Le showrunner de House of the Dragon ouvre la porte à l’expansion vers d’autres temps des Targaryen

Les séries à la mode sont nombreuses, mais la plus pertinente du moment — avec l’autorisation du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir sur Amazon Prime Video — est sans conteste La Maison du dragon, le prequel de Game of Thrones disponible sur HBO Max. Comme vous le savez bien, la série se concentre sur l’histoire de La Maison Targaryen, l’une des plus importantes de l’univers créé par George RR Martin, puisqu’ils ont régné sur les Sept Royaumes pendant près de 300 ans.

D’ascendance valyrienne et capables d’entraîner les dragons qui représentent leur lignée, les Targaryen sont les principaux protagonistes de la série, notamment à l’époque de La Danse des dragons, la guerre de succession menée entre Rhaenyra et Aegon dans le but d’occuper le trône du roi Visdeys I. Mais verra-t-on d’autres temps des Targaryen dans les prochaines saisons de House of the Dragon ?

« Ça s’appelle House of the Dragon, pas La Danse des Dragons »

C’est ainsi que le showrunner de la série, Ryan Condal, s’est montré percutant sur le portail Westeros, en plus de nous rappeler que la série se concentre sur les Targaryans, oui, mais pas exclusivement dans la période couverte par la première saison : « Ça parle de la dynastie Targaryen sous toutes ses formes; il s’agit de la maison Targaryen, et je pense qu’il y a beaucoup de périodes fascinantes de l’histoire à raconter », explique-t-il.

Condal n’a pas seulement partagé certaines de ses idées ; aussi son intention de continuer à bord du projet, tant que HBO et George RR Martin « continueront de compter » sur lui : « ce serait fascinant d’explorer, par exemple, l’époque où les Targaryen avaient le pouvoir, mais ils n’en avaient pas l’aide des dragons. Comment alors menaçaient-ils leurs ennemis et comment leurs plans de guerre allaient-ils changer ? Il y a beaucoup de chemins à parcourir, et j’adorerais y participer », confie-t-il.

Demain, lundi 3 octobre, l’épisode 7 de House of the Dragon sera présenté en première et il semble que les courbes arrivent; Avez-vous déjà vu sa bande-annonce prometteuse ?

Source | Comté de Ryan sur Westeros.org