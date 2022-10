Journal d’un accro aux trophées : anecdotes et curiosités d’une maladie avec sa propre liturgie

Quatre-vingt-cinq platines. 85. Maintenant, le chiffre n’est pas très impressionnant (ou peut-être qu’il l’est, qui sait), mais c’était pratiquement le même il y a dix ans et c’était impressionnant à l’époque. Rare était le mois où personne ne proposait de partager un compte (le vôtre, le leur ou un nouveau) pour ajouter du platine entre vous deux à une cause commune. Ils m’ont même promis de l’argent et m’ont proposé de participer à un compte avec six autres personnes qui dépassaient déjà les 250 platines combinées. C’était comme être appelé pour l’équipe nationale.

Parmi ces 85 Je m’appelle Mayo qui n’y sont jamais parvenus, ce jeu qui agit comme un drapeau rouge et vous avertit que vous avez affaire à un éventuel toxicomane lorsque quelqu’un le nomme ou, pire encore, reconnaît y avoir joué. Ça dure une heure, ça coûte un euro, ça consiste à appuyer sur un seul bouton et ça te donne la platine dès que tu l’as fini. Toute sa grâce est cela, qui ajoute une platine de plus au compte. Payer pour avoir des trophées.

Le fait est que My Name is Mayo n’était pas là, mais des produits de mauvaise qualité tels que Terminator Salvation ou Anarchy: Rush Hour, célèbres pour cette raison, pour être courts et facilement platines, ont chuté. Et bien sûr, j’ai répété le platine pour MotorStom RC et Sound Shapes parce que si vous l’avez sorti sur PS Vita et que vous avez ensuite commencé le jeu sur PS4, la liste des trophées a doublé et vous les avez tous sautés à nouveau sans avoir à faire quoi que ce soit. (Inutile de dire que je n’ai pas commencé les deux sur PS4 parce que je voulais les jouer sur PC, mais parce que je voulais que cela se produise. Je voulais, J’avais BESOIN, d’ajouter une autre platine. J’ai écouté cette cascade incessante de carillons avec un sourire sur mon visage.)

Il fut un temps où, avant d’acheter ou de commencer un jeu, je ne regardais pas les avis et critiques des gens. Je n’ai pas non plus regardé leurs remorques, leur prix ou leurs détails. La première chose qu’il regarda fut sa liste de trophées. J’étais obsédé par l’idée d’obtenir 100 % et je voulais savoir combien de temps cela prenait et à quel point c’était difficile. Il importait également de savoir s’il y avait des projets de DLC, car avec des trophées supplémentaires, l’histoire était entachée des heureux 63, 72 ou 81% en moyenne que les trophées DLC provoquent. Un paradoxe, car même si je les détestais, en même temps, il n’y avait pas de meilleure prétention pour moi dans une extension que de savoir que j’avais des trophées et des faciles en tête.

Je regardais sur les pages « chasseur de trophées » pour voir si un jeu avait un bug qui rendait impossible de compléter la liste. Ou si c’était extrêmement difficile. Ou des gens pour moudre avec tout ce qui était multijoueur. Des pages étayées par des forums pleins de guides (trophées playstation et le joyau de la couronne nationale : laps4). Des sites Web où vous étiez souvent traité et jugé en fonction du nombre de platines que vous aviez. Votre avis n’a pas été pris en compte si vous veniez de commencer à les collecter ou si vous aviez un pourcentage de réalisation moyen inférieur à celui de votre interlocuteur. Il y avait même des covens et des moqueries publiques. Le pain quotidien était que, calculez la moyenne de votre histoire, combien de jours de suite vous aviez remporté un trophée et voyez qui était le premier au monde et dans votre pays à terminer x jeu. Une course continue. Une compétition éternelle.

Quelques exceptions m’ont permis d’obtenir ma poitrine, comme la platine WipEout HD, mais j’ai regretté la plupart d’entre elles. Vous aviez l’habitude de vous débarrasser de grands jeux comme Resistance 2 et BioShock 2 pour les centaines d’heures investies dans les trophées de leurs modes multijoueurs médiocres. Vous avez oublié votre expérience originale avec Heavy Rain après l’avoir battu les mille et deux fois qu’il a fallu pour obtenir toutes ses fins. Vous vous êtes également humilié et avez demandé « coeur x coeur » à Little Big Planet pour des niveaux nouvellement créés en cinq minutes qui consistaient à commencer, faire trois pas et terminer. Sans oublier que lorsque vous avanciez à dix heures et avec des interruptions continues dans des aventures comme Tomb Raider Underworld et FFXIII, vous n’alliez pas perdre un seul objet, à court de boisson correspondante pour tous les obtenir. Le plaisir ne dépendait pas du jeu, mais des trophées.

L’une des caractéristiques les plus importantes des jeux vidéo, l’immersion, a disparu derrière eux. Au lieu de rester assis devant la télévision et de se perdre, vous aviez souvent le guide ouvert à côté de vous, un petit carnet et l’ordinateur allumé pour vous aider, la lumière vous aveuglant la nuit. Si la tâche était très fastidieuse, vous mettiez un podcast en arrière-plan, ou une vidéo YouTube qui vous divertirait en attendant. Tout sauf s’occuper de l’écran. Tout sauf se déconnecter et lâcher prise.

En sac à dos ? Est-ce que ça se mange ? Si les anciens jeux n’apportaient pas de trophées, ils étaient parqués. Je me souviens encore de la campagne qui a été faite pendant des années pour que Konami les introduise dans Metal Gear Solid 4. Ils l’ont fait au bout de quatre ans à cause du poids des gens (il est sorti en 2008 et les a reçus en 2012). Pioche et pelle, victoire par la fatigue. Mais tout comme cela vous est arrivé avec les anciens jeux, la même chose vous est arrivée avec ceux d’autres plateformes dans lesquelles vous n’étiez pas spécialisé. Vous ne vouliez pas répartir les efforts entre plusieurs consoles pour tout ajouter à une seule. Dans le reste, vous n’avez joué qu’aux exclusifs et si cela, Nintendo ne vous a rien donné et vous vous êtes senti confus et perdu.

Le monde des chasseurs de trophées (ou de réalisations, ce qui d’ailleurs revient au même) a sa propre liturgie et est presque plus exigeant que le religieux. Des dizaines d’anecdotes, de protocoles et de comportements malsains qui transforment ce passe-temps en un travail et mettent la satisfaction et le bonheur dans les devoirs et les défis, pas dans l’expérience. Une dame accro qui des années plus tard me donne encore des frissons quand quelqu’un m’avoue à quel point elle aime les collectionner.

Si vous avez reconnu en vous-même beaucoup de ce qui est décrit dans le texte… courage, tout ressort.