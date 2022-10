Crystal Dynamics : « Voulez-vous de nouveaux épisodes et des remakes de Blood Omen : Legacy of Kain et Soul Reaver ? »

En ce qui concerne les jeux vidéo de vampires, Legacy of Kain est l’un des noms qui résiste à l’oubli. Une saga qui a atteint une grande popularité dans la dernière ligne droite des années 90, lorsque nous avons eu la chance de profiter de Blood Omen : Legacy of Kain et Legacy of Kain : Soul Reaver. La naissance d’une saga classique comme peu d’autres, qui continuerait plus tard à nous offrir des livraisons dans la génération 128 bits.

Cependant, aujourd’hui, nous pouvons dire que cela fait presque 20 ans que nous n’avons pas vu de nouveau titre dans la franchise, ce que de nombreux utilisateurs aimeraient et dont Crystal Dynamics est conscient. L’étude américaine, qui en est responsable, a lancé une vaste enquête dans laquelle vous pouvez répondre à toutes sortes de questions sur son passé, son présent et son avenir. Vous pouvez participer via ce lien.

L’héritage de Kain : Soul Reaver

Une déclaration d’intentions

La principale différence entre cette enquête et d’autres enquêtes similaires est le nombre et le type de questions présentées aux utilisateurs, montrant que ramener la franchise est quelque chose que l’entreprise a envisagé. Car au-delà des questions génériques pouvant s’appliquer à n’importe quel autre titre, on retrouve ici toutes sortes de requêtes liées à chacun des jeux sous licence.

Sur quelles plateformes aimerions-nous les voir, quel est notre ordre de priorité si nous devons choisir entre des nouveautés, une remasterisation de certains passés et même un reboot, les éléments qui nous plaisent le plus dans la saga (exploration, histoire, combat …) et d’autres plus spécifiques, comme celui qui nous demande de comparer avec d’autres jeux modernes, ce que nous aimons chez eux et lequel serait choisi comme référence lors de la conception d’un nouveau titre dans la franchise.

Après l’acquisition de Crystal Dynamics par le groupe Embracer, qui poursuit ses plans d’expansion ambitieux, la société n’a pas hésité à préciser que les studios auraient le contrôle sur des licences telles que Deus Ex, Tomb Raider et Legacy of Kain et Il nous a même demandé quelles sagas nous aimerions revoir.

