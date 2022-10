Stadia Exclusive GYLT arrive sur d’autres plates-formes : qu’adviendra-t-il des autres jeux tiers ?

L’annonce de la fermeture du service Google Stadia continue de faire l’objet de nombreux débats. Ce sera le 18 janvier prochain que le géant américain mettra fin à un voyage qui ne s’est jamais totalement matérialisé, et le temps venu, on se demande ce qu’il adviendra des jeux que les utilisateurs ont achetés à ce jour.

Google lui-même a annoncé qu’il procéderait au remboursement de tous les achats effectués sur la plateforme, mais il restait des marges en suspens comme certains titres tiers et, surtout, ceux qui sont exclusifs au service. On sait déjà ce qu’il adviendra de l’un d’entre eux : GYLT, l’aventure horrifique du studio espagnol Tequila Works ; Grâce à Raúl Rubio, PDG de la société, il a été confirmé que le jeu sortira sur d’autres plateformes non encore spécifiées.

Ubisoft, IO Interactive et Bungie rassurent les joueurs

Au cours des derniers jours, de nombreuses sociétés de jeux vidéo ont voulu s’exprimer pour dissiper les doutes générés après la nouvelle, et il semble qu’il n’y ait rien à craindre. Le premier d’entre eux était Ubisoft, qui a confirmé qu’il déplacerait tous ses jeux achetés sur Stadia vers Ubisoft Connect pour PC.

De leur côté, de la part d’IO Interactive, créateurs de Hitman 3, ils ont été très clairs et concis à travers une brève déclaration : « A tous les adeptes de la saga, nous vous écoutons et nous cherchons un moyen pour vous de continuer votre expérience sur d’autres plates-formes. « , dit-il.

Dans le cas de Bungie, les responsables de Destiny 2 expliquent avoir déjà entamé des « conversations sur les prochaines étapes » à franchir, vis-à-vis de la grande masse de joueurs qui apprécient le titre au quotidien. Les détails restent à voir, car dans ce cas, le contenu supplémentaire tel que DLC, skins et autres que les utilisateurs ont pu acheter au cours de ces années doit être pris en compte.

Polices | Tequila fonctionneVGC