Chris Pratt est Super Mario dans cette recréation du premier jeu avec Unreal Engine

Il y a des fans qui sont merveilleusement fous et qui ont aussi des idées, du talent et beaucoup de temps libre. C’est le cas de Re-Imagined Games, qui a mis en ligne sa progression dans la recréation de Super Mario avec un ton réaliste et le visage de Chris Pratt sur sa chaîne. L’acteur, qui prêtera sa voix au plombier bien-aimé dans le film en préparation, est aussi ici le visage d’une hypothétique version réaliste du jeu mythique de Nintendo.

Super Mario, Chris Pratt et la magie de l’Unreal Engine

Fan inconditionnel de Nintendo depuis toujours, il est surprenant que Re-Imagined Games reconnaisse son manque d’expérience avec le moteur Epic, à la base de son travail. Après avoir vu les résultats, cela montre clairement la polyvalence de l’Unreal Engine et sa convivialité même si vous n’êtes pas un professionnel. Dans la description de la vidéo, il a lui-même célébré avec enthousiasme la première bande-annonce :

Je crée un remake réaliste de Super Mario Brothers avec Chris Pratt dans le rôle de Mario ! Ceci est la bande-annonce EPIC de la première mise à jour majeure.

Nous savons que Nintendo est très jaloux de ses licences, nous espérons donc qu’ils apprécient l’hommage et le soin apportés à ce projet amateur, et ne renversent pas l’idée avec l’arrivée d’une de ces cartes effrayantes.

Comme nous l’avons déjà dit ici, Unreal Engine 5 peut devenir un outil indispensable, non seulement pour les jeux vidéo, mais aussi pour le cinéma et la télévision. Le fait qu’il soit gratuit donne des ailes aux développeurs indépendants comme aux grands studios. Et à son niveau le plus élevé, il s’avère être une avenue expressive pour quiconque souhaite créer. On a hâte de voir comment ce joli projet va évoluer et, si possible, mettre la main sur, au sens figuré, ce Chris Pratt à moustache.

Source | Jeux réinventés