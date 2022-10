Quel selfie à couper le souffle dans ce clip exclusif de Fall, un thriller qui sortira en octobre

Au cours de la dernière décennie, le mobile nous a accompagné partout. Tout le monde a pris un selfie à un moment donné, mais l’avez-vous fait suspendu au-dessus d’une tour de communication d’un demi-kilomètre de haut ? Mieux vaut laisser cela pour des films comme Fall, le thriller qui part précisément de cette prémisse. Dans le clip doublé en espagnol que Netcost a obtenu en exclusivité – vous pouvez le voir sur ces lignes – vous pouvez respirer la tension ressentie par les protagonistes lorsque leur simple existence ne tient qu’à un fil.

Becky et Hunter sont deux femmes intrépides qui vivent leur vie sur le fil du rasoir. Un jour, ils décident de grimper au sommet d’une tour de communication abandonnée, ignorant qu’ils finiront piégés et sans aucun moyen de redescendre. A 600 mètres d’altitude, sans personne pour les aider, les survivants devront utiliser toutes leurs capacités et compétences pour se sortir d’une situation apparemment impossible.

C’est le casting principal de Fall

Grace Caroline Currey (Shazam !) et Virginia Gardner (Halloween Night) jouent les deux jeunes femmes, qui prennent un selfie des plus dangereux dans la vidéo. Bien que l’action se concentre surtout sur eux, les acteurs Jeffrey Dean Morgan (The walking dead) et Mason Gooding (Scream) font également partie de la production.

Fall a été réalisé par le cinéaste britannique Scott Mann, responsable de films tels que The Grand Tournament, The Heist of the Century et The Last Move. La production, qui est réalisée par les responsables de 47 mètres loin (de Johannes Roberts), promet d’être « un thriller d’adrénaline ». Depuis sa première aux États-Unis, le film a connu un succès dans plusieurs territoires, notamment au Mexique et en Russie.

« Nous voulions créer le film définitif sur la peur des hauteurs, nous avons donc revu d’autres films sur ce sujet et nous avons peaufiné notre scénario pour aller encore plus loin dans l’histoire », a déclaré le réalisateur, qui est également co-scénariste. créer une histoire de ce type, il faut se mettre dans le skin du personnage, il faut voir à travers ses yeux, faire le voyage avec lui et gravir cette montagne. C’est une expérience commune. Nous voulions avoir ce sentiment d’être en hauteur et de ressentir une peur très humaine. C’est le nœud de l’histoire. »

En France, il ne sortira que dans les salles le 7 octobre.