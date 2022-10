Après huit ans de retard, le terrifiant Scorn avance sa date de sortie… et il arrivera dans deux semaines !

Voir c’est croire! Après des années et des années d’attente, Scorn est là. Et pas seulement cela, mais le jeu semble tourner en dérision les retards de ces dernières années et clôture son cycle de développement… en avançant sa date de sortie ! « Vous avez attendu assez longtemps », lit le dernier tweet du compte officiel, où avec une nouvelle bande-annonce, Ebb Software confirme que nous allons du 21 au 14 octobre 2022. C’est-à-dire que nous allons profiter de l’un des grands effrayants matchs de l’année en deux semaines. Survivra-t-il au battage médiatique?

Le premier grand jeu effrayant d’Halloween 2022

Annoncé pour la première fois en 2014, Scorn captive les gens depuis le jour de son introduction, principalement grâce à sa section artistique qui rappelle HR Giger, l’homme derrière «l’esthétique Alien». Cependant, le match accumulait les retards les uns après les autres et même son équipe a avoué être « fatiguée, confuse et frustrée ». Mais finalement, après cinq ans de démos ratées et de campagnes de démarrage extrêmement lentes, il semble que le jeu voit la lumière au bout du tunnel. Il ne manquera pas cet Halloween et concourra pour être l’un des grands jeux d’horreur de 2022.

Et quel moment pour ceux qui aiment passer un mauvais moment ! Parmi les rumeurs du retour de Silent Hill et d’un jeu effrayant de Hideo Kojima, les confirmations. Dans les mois à venir, nous aurons parmi nous les remakes de deux chefs-d’œuvre du genre : Dead Space Remake et Resident Evil 4 Remake, pour janvier et mars 2023 respectivement. S’y ajouteront de nouvelles sagas comme Le Protocole Callisto, capable de mettre le gore au maximum et prévue en décembre. Les peurs et les sauts sont de retour à la mode et compte tenu de la tendance masochiste en nous, nous sommes si heureux.

Parce que nous savons qu’il n’y a rien de plus terrifiant (et en même temps amusant) qu’un piano jouant du Claro de Luna sans que personne ne joue. Ou les forêts et les manoirs abandonnés. Les coins et judas par lesquels il faut regarder. Les ombres qui bougent sur les murs et le bruit de la respiration des autres. Les extraterrestres, le manque de munitions et, en bref, les jeux effrayants. Vive le survival-horror, go.