House of the Dragon, qui sont les deux candidats à la succession au Trône de Fer ?

S’il y a des tensions dans certaines familles à la table du dîner de Noël, il faudrait se demander ce que feraient les Targaryen s’ils étaient assis ensemble à la même table. Venenito ici, couteau ici, tout ce qu’il faut pour sécuriser le trône de fer. House of the Dragon, la préquelle de Game of Thrones, représente cette situation dans un environnement encore plus hostile : la politique et le champ de bataille. Qui sont les deux principaux prétendants pour occuper le règne des Sept Couronnes ?

Viserys I Targaryen est toujours le monarque de Westeros, mais l’unité est sur le point de s’effondrer. Il suffit que le souverain aille élever des mauves pour que les royaumes soient bouleversés et sur le pied de guerre. Le frère du roi, Daemon Targaryen, était l’un des prétendants dans le passé, mais sa stratégie change au fil des années.

Rhaenyra Targaryen, choisie par Viserys

Non pas qu’il n’ait pas essayé : Viserys a passé la moitié de sa vie à chercher un héritier mâle, mais il n’est pas venu et il a fini par nommer sa fille Rhaenyra Targaryen princesse de Peyredragon. En d’autres termes : l’héritière légitime du Trône de Fer, surtout lorsque les seigneurs lui ont juré allégeance. Mais malheur à l’honneur et à la loyauté ! Certains changent plus de capes que de culottes (dans le beau monde de la noble aristocratie). Ils jurent et parjurent le même aujourd’hui que oui, qu’ils la soutiennent jusqu’à la mort, que plus tard ils feront le contraire. Dans ce Ser Criston Cole a beaucoup à dire.

Rhaenyra est victime de la fermeture d’une société qui n’envisage pas qu’une femme règne en tant que reine. Ainsi, lorsque la manœuvre politique de la Main du Roi réussit (il marie sa fille Alicent Hightower au roi Viserys), l’avenir de la princesse en tant qu’héritière commence à être en danger.

Rhaenyra Targaryen, princesse de Peyredragon.

Aegon Targaryen, le garçon qui peut régner

Un bébé est né dans la cour et… surprise ! C’est masculin ! Viserys a enfin obtenu ce qu’il a toujours voulu, un descendant de la lignée masculine. Cependant, le roi n’a pas l’intention de revenir sur sa décision précédente et garde Rhaenyra comme héritière du Trône de Fer. Tant qu’il vit, les volontés sont suffisamment apaisées pour ne pas contredire les ordres du roi. Maintenant, à sa mort… le scénario change complètement.

Aegon Targaryen, maintenant adolescent, est un garçon cruel qui, au départ, ne ressent pas beaucoup d’intérêt pour le trône. Pourtant, sa mère Alicent ouvre les yeux et lui fait voir que son existence même est une menace constante pour la position de Rhaenyra, et qu’elle ferait mieux de se battre pour la couronne. Inutile de préciser que le conflit éclate et que les Sept Couronnes se divisent en deux camps : les partisans de chacun des candidats. La Danse des Dragons arrive, déjà avec les morceaux qui se déroulent au sol.

Prince Aegon Targaryen.

On ne racontera pas le dénouement de cette histoire car House of the Dragon le fera dans les prochains épisodes. Le lundi 3 octobre, le chapitre 7 est publié, dont un aperçu vidéo officiel a été publié. Chez Netcost, nous analyserons l’état du royaume dès que HBO Max dévoilera les intrigues.