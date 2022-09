Filtrage de l’apparition du nouveau costume Black Panther dans Wakanda Forever via Funko Pop

Black Panther : Wakanda Forever ouvre en novembre 2022 et la machinerie promotionnelle bat déjà son plein ; peut-être trop. Et c’est qu’après avoir divulgué l’identité plus que probable de la nouvelle Black Panther à travers des ensembles LEGO ou l’apparition d’Ironheart et de son armure avancée, une photographie de la collection de figurines Funko Pop basée sur le film apparaît maintenant sur Internet. , montrant en détail le design du nouveau costume Black Panther. C’est ainsi que plusieurs médias américains le recueillent, faisant écho à ce leak qui ne convient qu’aux immunisés contre les spoilers. Il va sans dire qu’à partir du paragraphe suivant plusieurs spoilers sur Black Panther 2 vont se succéder.

Voici à quoi ressemble le nouveau costume de Black Panther

Et c’est que récemment, Kevin Feige lui-même expliquait pourquoi ils n’avaient pas remplacé le tristement décédé Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa. Maintenant, il semble que nous sachions déjà qui prendra le flambeau de Black Panther après la disparition du roi de Wakanda. Et bien qu’il s’agisse d’un secret de polichinelle, tout indique qu’il tombera sur le personnage de Shuri, dont nous avons déjà une représentation fidèle de son nouveau costume de super-héros à travers la collection de figurines Funko Pop du film.

Alors que dans le premier trailer de Black Panther : Wakanda Forever on avait déjà un premier aperçu de la nouvelle figure de Black Panther, on sait maintenant qui il est et, plus important encore, à quoi ressemblera son nouveau costume. Un costume qui aura apparemment des caractéristiques uniques telles qu’une série de rivets dispersés dans tout le masque ou divers ornements pointus, argentés et dorés dispersés sur le torse et les membres, avec des griffes rétractables sur les mains et les pieds.

Bien sûr, si cela a déjà l’air spectaculaire chez Funko, à quoi cela ressemblera-t-il de voir le nouveau costume Black Panther en action réelle. Au fait, la durée de Black Panther : Wakanda Forever est également confirmée, qui ne sera ni plus ni moins que 2 heures et 41 minutes. La guerre entre le Wakanda et l’Atlantide sera colossale… Tout cela à partir du 11 novembre 2022.

