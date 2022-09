FIFA 23 TOTW 2 désormais disponible avec Modric, Salah et Eriksen

FIFA 23 dévoile la deuxième équipe de la semaine. Le célèbre TOTW revient sept jours plus tard pour désigner les joueurs les plus remarquables de la dernière journée, qui cette fois se concentre sur la pause de l’équipe nationale. Vous pouvez désormais les retrouver en jeu lors de l’ouverture des packs et sur le marché des transferts.

Le nom le plus connu est celui de Luka Modric. Le Croate a fait un excellent match contre l’Autriche où il a réussi à marquer un but. Ses statistiques sur cette carte parlent d’elles-mêmes : 90 passes et 89 dribbles, ce qui en fait l’un des meilleurs milieux de terrain de FIFA 23. Cependant, le joueur le mieux noté de la semaine est Salah, qui avec une note moyenne de 91 bat les records de ce que vous pouvez attendre d’un milieu de terrain droit. 91 rythmes et dribbles, 90 tirs, 83 passes… total polyvalent.

Malheureusement, il n’y a pas un seul joueur espagnol sur la liste. En revanche, seul Modric représente LaLiga Santander.

Équipe de la semaine 2 dans FIFA 23 : tous sélectionnés

équipe de départ

PT : Szczesny, 87 ans, Juventus, Pologne

DC : Marquinhos, 89 ans, Paris Saint-Germain, Brésil

DC : Orban, 84 ans, Red Bull Leipzig, Hongrie

DC : Akanji, 84 ans, Manchester City, Suisse

DD : Diogo Dalot, 82 ans, Manchester United, Portugal

CM : Modric, 89 ans, Real Madrid, Croatie

CM : Eriksen, 84 ans, Manchester United, Danemark

RM : Salah, 91 ans, Liverpool, Égypte

ST : Havertz, 86 ans, Chelsea, Allemagne

BU : Giroud, 84 ans, AC Milan, France

EST : Lozano, 84 ans, Naples, Mexique

Suppléants et réserves

PT : Pasveer, 81 ans

LI : Hancko, 81 ans

MD : Traoré, 81 ans

CDM : Fofana, 84 ans

ST : Raspadori, 82 ans

ST : Mitrovic, 82 ans

ST : Chomurodov, 84 ans

LI : Bancu, 78 ans

LI : Davidsen, 72 ans

MOC : Zwane, 80 ans

MOC : Marron, 75 ans

ST : G Rodrigues, 79 ans

Chez Netcost, nous vous proposons divers trucs et astuces pour que vous puissiez devenir célèbre dans les principaux modes de jeu. Consultez notre guide détaillé ici.

Source: EA Sports