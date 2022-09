La figurine qui honore le retour du meilleur Gohan

Gohan est de retour avec style. Le fils de Son Goku, dont son père et Vegeta ont toujours dit qu’il serait le plus fort s’il s’entraînait, ce qu’Akira Toriyama a également récemment confirmé, est le grand protagoniste de Dragon Ball Super : Superhero, le dernier film de la licence qui cartonne au box-office.

Et comme il n’y a pas de personnage exceptionnel sans sa figure réglementaire, Banpresto a lancé la ligne Super Hero DXF de taille moyenne (environ 17 centimètres) avec Gohan comme protagoniste. Nous le voyons ci-dessous.

Si vous souhaitez acheter ceci ou d’autres figurines Dragon Ball, visitez le site Web Banpresto.es

La première chose qui ressort de ce chiffre est qu’il est conforme à ce que nous avons vu avec les dernières productions Banpresto : des designs très soignés et avec un style anime beaucoup plus travaillé que les pièces d’il y a quelques années, quelque chose qui est vu à la fois dans la recréation du corps et des muscles comme surtout dans l’expression du visage à travers les yeux et d’autres détails. Il s’agit de Gohan Dragon Ball Super – Super Hero DXF, une pièce avec de belles finitions et une taille serrée, loin de la Grandista ou de la Master Piece.

La pose est l’une des plus courantes de Gohan, ressemblant avec défi à ce qu’il a fait contre Super Buu et comme il le fait lors du dernier film, et les vêtements sont ceux que Piccolo lui donne et qui sont déjà emblématiques de la série, avec la marque de ceinture rouge de la maison et des chaussures qui ressemblent à celles des Namekian mais avec un bout rond et non pointu.

Il convient de noter que contrairement à d’autres, il est obligatoire qu’il soit au-dessus de la base blanche qui l’accompagne, car il ne peut pas s’en passer.

En plus de la pose et des finitions, Gohan apparaît dans cette figure dans son état ultime ou potentiellement déverrouillé, avec la frange d’identification et les cheveux noirs hérissés comme dans la dernière partie de l’arc de Buu. Au cours du film, le fils de Goku passe par différentes formes, de sa base la plus échevelée au super saiyan, mais dans ce cas la forme la plus puissante a été choisie… Jusqu’à ce qu’il se transforme en Beast Gohan, bien sûr.

Dans l’image que vous voyez ci-dessous, vous pourrez identifier Gohan à côté d’autres figures du personnage pour voir à la fois sa taille ainsi que ses finitions et ses détails, qui sont mis en valeur dans la musculature et dans l’expression du visage.

les héros du film

En plus de Gohan, Banpresto a également lancé d’autres personnages sous cette ligne Super Hero DxF dans laquelle on peut voir la base Goku et Piccolo comme proéminentes, mais où les androïdes Gamma 1 et Gamma 2 brillent également, agréables surprises du film en raison de leur charisme .et qu’ils sont recréés pour la première fois avec ces personnages. Naturellement, il y a aussi Vegeta sous sa forme de base. Tous dans une mesure de 17 centimètres, idéal pour se rassembler.

Si vous voulez voir ces figurines Banpresto ou d’autres à vendre, visitez leur boutique officielle où vous pouvez acheter en ligne toutes sortes de personnages de différentes sagas et moments de la série.