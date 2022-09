Jeux PS Plus gratuits confirmés en octobre 2022 pour PS5 et PS4

PlayStation Plus confirme les jeux qui feront partie de la grille sans frais supplémentaires pour les modes Essential, Extra et Premium. Ceux choisis entre le 4 et le 31 octobre sont Hot Wheels Unleashed (PS5 et PS4), Injustice 2 (PS4) et Superhot (PS4). En revanche, l’entreprise souligne que ceux choisis pour le catalogue Extra et Premium seront dévoilés « plus tard ».

Courses de voitures miniatures, combats et tirs

Le trio de jeux qui fait partie du catalogue Essential en octobre couvre un large éventail de genres. Hot Wheels Unleashed est l’une des dernières œuvres de Milestone, responsable de franchises telles que l’actuel MotoGP. La marque de jouets vous fera parcourir ses folles pistes orange, seul ou via le réseau.

D’autre part, Injustice 2 se présente comme la bataille ultime entre les super-héros (et anti-héros) de l’univers DC. Batman, Superman, Wonder Woman et bien d’autres ont battu le cuivre avec le sceau Netherrealm, responsable de sagas comme Mortal Kombat. Enfin, Superhot vous emmène dans un jeu de tir atypique où chaque fusillade est un casse-tête en soi. Le temps est figé sauf lorsque vous vous déplacez, auquel cas vous devez en finir avec les autres tout en esquivant les balles ennemies.

Échangez les jeux PlayStation Plus pour septembre 2022 avant qu’ils ne tombent

Dépêche-toi! Jusqu’au 3 octobre prochain, vous trouverez à racheter les titres qui font partie de la ronde du mois de septembre. Si vous êtes Essential, vous pouvez ajouter Toem (PS5), Need for Speed ​​: Heat (PS4) et Granblue Fantasy Versus (PS4) à votre bibliothèque numérique. Une fois que vous l’aurez fait, ils resteront sur votre profil pour toujours ; Vous pouvez jouer tant que vous êtes membre de l’une des modalités PlayStation Plus. Dans ce lien, vous pouvez voir le catalogue de ce mois-ci pour Extra et Premium.

Source : PlayStation