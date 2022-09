Ryan Reynolds et Hugh Jackman gâchent Deadpool 3, pourquoi Wolverine est-il toujours en vie ?

Deadpool est le grand protagoniste de la semaine. Le personnage de Marvel a une fois de plus fait les gros titres de la moitié du monde en annonçant la date de sortie de Deadpool 3, confirmant que cela signifiera le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine et montrant une première et hilarante bande-annonce entre Jackman lui-même et Ryan Reynolds. Mais c’est que maintenant, quelques heures seulement après le déluge d’informations, les deux acteurs reviennent dans un sketch amusant.

Dans le gag, Ryan Reynolds et Hugh Jackman gâchent Deadpool 3 du début à la fin, bien qu’ils le fassent d’une manière dont vous pouvez être rassuré, car d’ici la sortie du film, vous ne vous souviendrez absolument de rien du butin. Le peu qu’ils nous éclairent c’est pourquoi diable Jackman revient au personnage de Wolverine s’il était soi-disant mort dans Logan. Mais c’est presque mieux qu’ils vous l’expliquent.

Attention à Marvel’s 2024

Il y a un long chemin à parcourir, nous le savons, mais faites attention au calendrier de sortie que l’UCM (Marvel Cinematic Universe) commence à accumuler en 2024. Il semble qu’après quelques années, le trantran a présenté de nouveaux personnages et conflits, le grand les super-héros de l’usine de Stan, Lee, seront de retour à leurs anciennes habitudes d’ici là :

Daredevil : Born Again – Printemps 2024 (série Disney+)

Captain America : Nouvel Ordre Mondial – 3 mai 2024 (Film)

Thunderbolts – 26 juillet 2024 (Film)

Deadpool 3 – 6 septembre 2024 (Film)

Les Quatre Fantastiques – 8 novembre 2024 (Film)

Krasinski sera-t-il le nouveau Mr. Fantastic ?

Et les surprises ne cessent de s’accumuler, puisque John Krasinski a également parlé de Deadpool 3 dans une bande-annonce dans laquelle il demande si c’est bien son film. Éternel Jim de The Office dans nos esprits et réalisateur et scénariste de la saga A Quiet Place, Krasinski est toujours dans les bassins pour incarner Reed Richards (Mr. Fantastic) et aurait bien pu lâcher sa participation à l’aventure Jackman et Reynolds Eh bien, il a une bande avec Marvel convenue d’ici là et il ne sait pas ce que c’est. (Et comme vous le voyez ci-dessus, cette même année, la torche humaine, la chose et compagnie reviendront. Blanc et dans une bouteille).