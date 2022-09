House of the Dragon crie « Dracarys » et brûle dans son épisode 6

L’épisode 5 de House of the Dragon a déjà dressé un tableau compliqué pour les Sept Couronnes et pour la succession au Trône de Fer. Rhaenyra Targaryen, l’héritière choisie par le roi Viserys, a été soutenue par les différents seigneurs en l’absence de candidat masculin. Cependant, le mariage d’Alicent Hightower avec le souverain commence à changer le cours de la relation d’amitié, surtout lorsqu’ils ont des descendants avec une lignée masculine. Le sixième chapitre certifie que les rugissements de la guerre ont commencé à retentir et que le feu des dragons régurgite déjà dans leurs mâchoires : Dracarys !

Cet article contient des spoilers, donc si vous préférez ne pas lire les spoilers, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire.

Héritiers du trône de fer

Les enfants d’Alicent et de Viserys sont grands. Aegon Targaryen est postulé comme l’un des candidats à affronter Rhaenyra pour la succession au trône. Bien que la reine n’ait pas voulu le croire, elle découvre que l’honneur de la princesse a été terni et qu’elle lui a menti en lui disant qu’elle était toujours immaculée. Tout cela, ajouté à la trahison de son amant Ser Criston Cole, contribue à créer le climat de guerre qui s’annonce.

Rhaenyra épousant Laenor Valeryon semble à première vue être une bonne décision, car les deux maisons sont originaires de l’ancienne Valyria, ce qui semble renforcer leur position. Le problème est que Laenor est gay et que l’héritière a trois enfants avec un autre homme, même si elle les fait passer pour des descendants du mariage. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec la reine Elizabeth II d’France et son mari, Francisco de Asís : le roi consort était également homosexuel et les enfants n’étaient pas les siens. Pour en revenir à la fiction, ce fait est vox populi car aucun des enfants n’a de cheveux argentés : la légitimité de l’héritière est en cause.

Les vaines tentatives de Rhaenyra de marier son fils à la fille de la reine échouent et elle décide de quitter King’s Landing pour s’installer à Peyredragon. Le fait d’être absent du tribunal affaiblira-t-il ses prétentions ? Après tout, le roi Viserys, son père, est déjà très faible physiquement. La question de sa santé est préoccupante et les pièces ont commencé à bouger dans Game of Thrones. Que se passera-t-il si le roi meurt alors que Rhaenyra n’est pas dans la capitale ?

Qui règne après Viserys ?

Plus d’avertissements de spoiler pour les prochains épisodes. Le souverain décède et la reine Alicent et Ser Criston se déplacent immédiatement pour couronner Aegon II Targaryen. Pendant ce temps, la princesse, en colère, ne reste pas les bras croisés. Le conflit s’appelait La Danse des Dragons et devint un véritable saccage de dragons et de morts. Non seulement les gens ordinaires ont souffert, mais aussi la maison Targaryen elle-même, qui a perdu beaucoup de ses membres, tous deux partisans de Rhaenyra et d’Aegon II.

L’épisode 7 de House of the Dragon sera disponible sur HBO Max le lundi 3 octobre prochain. La série, qui a également été tournée en France, a été un succès complet pour la plateforme.