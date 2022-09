Call of Duty Modern Warfare 2 détaille les changements qui incluront après la bêta

Le prochain jeu de la saga phare d’Activision Blizzard approche à grands pas et Infinity Ward travaille sur des améliorations pour la sortie de la version finale. Après la période de bêta, le développeur a fait état des commentaires et plaintes des joueurs, ce qui permettra d’apporter des améliorations à Call of Duty : Modern Warfare 2. Le bruit des pas, la visibilité des ennemis ou encore la dissolution de la les jeux ont été quelques-uns des sujets que les utilisateurs ont abordés.

Quels sont les changements prévus pour la version finale de Call of Duty : Modern Warfare 2 ?

« Bien que les commentaires sur l’audio des pas aient été plus positifs lors de la semaine 2 de la bêta, nous avons entendu vos commentaires sur le volume des pas, nous continuerons donc à équilibrer le son ennemi/allié avant le lancement », ont-ils expliqué. Un autre des sujets qu’ils ont collectés est, comme nous l’avons mentionné, celui de la visibilité :

« La visibilité de l’ennemi est quelque chose qui est apparu au cours des deux semaines de notre bêta. Bien que beaucoup d’entre vous aient souligné les améliorations de la semaine 2, nous essaierons d’augmenter la visibilité de l’ennemi pour permettre un meilleur suivi des adversaires » qui ne repose pas uniquement sur les plaques signalétiques.

La dissolution des jeux est une autre des caractéristiques qui ont joué dans les commentaires des utilisateurs. « Nous pensons qu’il s’agit d’une fonctionnalité importante et travaillons activement sur des correctifs potentiels à publier. » Infinity Ward a toutefois déclaré qu’ils étaient « très satisfaits » des changements de « réglage des armes », qu’ils ont mis en œuvre pour la deuxième semaine.

Call of Duty : Modern Warfare 2 sera mis en vente le 28 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. L’avenir de la saga est lié à ce qui se passe avec l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, malgré le fait que l’affaire soit toujours en attente d’approbation réglementaire.

Source | Infini Ward