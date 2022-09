Un mod restaure l’acteur de Judgment, éliminé après avoir été arrêté pour usage de drogue

Le nom de Pierre Taki peut vous dire quelque chose car il a fait parler de lui pendant quelques jours en 2019. L’acteur du spin-off Yakuza Judgment a goûté à la neige de près lorsqu’il a joué Olaf dans le monde de Frozen (Kingdom Hearts 3), mais il a également plongé son nez dans une autre substance blanche comme neige : il a été arrêté par la police japonaise pour consommation de cocaïne. Face à cette situation, SEGA a manœuvré et décidé de remplacer l’interprète dans la version western. Maintenant, un mod lui a rendu son rôle.

Pierra Taki complètement retirée du jeu

Taki a joué Kyohei Hamura dans Judgment, un membre de Yakuza qui est rapidement devenu l’un des principaux suspects de Yagami, le protagoniste du jeu. Lorsque la nouvelle a éclaté que l’acteur avait été arrêté, SEGA avait déjà lancé le jeu sur le marché du territoire japonais. Le studio a alors décidé de réenregistrer toutes les voix avec un autre acteur et de changer le visage d’Hamura.

« En raison de circonstances imprévues, le doublage japonais et la capture faciale du personnage Kyohei Hamura seront ajustés pour la sortie occidentale de Judgment », a déclaré SEGA dans un communiqué. Cet incident imprévu non mentionné était, évidemment, l’arrestation et la condamnation subséquente de Pierre Taki.

La consommation de drogue est particulièrement punissable au Japon. Ainsi, Pierre Taki a été condamné à 18 mois de prison, tandis qu’il a été suspendu pour une période de trois ans.

Judgment et sa suite, Lost Judgment, sont récemment sortis sur PC, via Steam. Les deux jeux sont sortis à l’origine sur console et sont également disponibles sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.

Kimura Takuya prend le rôle de Takayuki Yagami, un ancien avocat qui change de profession pour travailler comme détective privé.

Source | VGC