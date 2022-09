Wo Long : Fallen Dynasty n’aura pas de mode facile et son producteur explique pourquoi

La démo de Wo Long: Fallen Dynasty, qui s’est terminée par coïncidence il y a quelques heures à peine, a laissé un bon goût dans la bouche de nombreux joueurs. Il s’agit de la nouvelle proposition de RPG d’action de Team Ninja, le studio responsable de Ninja Gaiden et Nioh, entre autres franchises renommées, et la section à laquelle nous avons pu jouer ces derniers jours nous a donné envie de plus.

Le lancement du jeu est prévu pour les premiers mois de 2023, et parmi tous les détails que nous avons appris, il y en a un qui est appelé à jouer dans mille et un débats, comme c’est le cas avec des titres similaires tels que Dark Souls, Elden Ring et la saga Nioh elle-même : la difficulté. Y aura-t-il un mode facile ? La réponse est simple et claire : non.

Pas de mode facile, pas d’options de difficulté

Dans une interview publiée par MP1ST, le producteur de Wo Long : Fallen Dynasty, Masaaki Yamagiwa a partagé sa vision de la difficulté, ainsi que les idées qui ont conduit le studio non seulement à ne pas activer un mode facile, mais à exclure tout type des options de configuration en ce qui concerne le défi.

Yamagiwa, le personnage qui était déjà aux commandes de Bloodborne avec Hidetaka Miyazaki, considère que « c’est bien d’avoir un niveau de difficulté défini pour que tous les joueurs vivent la même chose après avoir surmonté un obstacle et aient ce sentiment d’y être parvenu ». Souvent, de nombreux utilisateurs conviennent que jouer en ligne équivaut à profiter d’une sorte de mode facile, ce avec quoi les Japonais sont entièrement d’accord, affirmant que nous avons toujours la possibilité de nous connecter « avec d’autres amis et d’affronter ensemble les boss finaux ».

Wo Long Fallen Dynasty arrivera dans les premières barres de 2023 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One et fera partie du catalogue Xbox Game Pass pour console dès le jour de son lancement. Si vous êtes arrivé en retard et que vous n’avez plus d’options pour essayer la démo, dans ce lien, nous vous montrons notre jeu en vidéo.

Source | Masaaki Yamagiwa en MP1ST ; via Push Square