Fortnite Battle Royale fête ses cinq ans : voici les cinq clés de son succès

Ce lundi 26 septembre 2022, Fortnite Battle Royale a bouclé le chiffre non négligeable de cinq ans. La variante Battle Royale de Fortnite fête son cinquième anniversaire et nous, les joueurs, ne pouvons qu’imaginer ce que l’avenir lui réserve. Ce qui est indéniable, c’est son empreinte dans le secteur du jeu vidéo ; nous recueillons ici quelles ont été les clés de son succès :

Les collaborations : de John Wick à Goku lui-même

En ce milieu d’année 2022, Fortnite est synonyme de collaborations. Des skins de toutes sortes sont entrés dans le jeu : des super-héros et des méchants de Marvel et DC Comics, des personnalités du monde de la musique, des joueurs de football, des influenceurs, des personnages de manga et d’anime… même des caméos inattendus comme Chapulín Colorado lui-même.

La collaboration de Dragon Ball à Fortnite a été l’une des plus attendues

Ce qui a commencé comme une curiosité (les deux premières collaborations dans le jeu étaient les skins de Star-Lord et Black Widow de Marvel), est peu à peu devenu une constante et l’une des caractéristiques de Fortnite. Il est vrai qu’une conséquence négative des collaborations est la « perte de valeur » des skins originaux du jeu, mais vous ne nous nierez pas que pouvoir manipuler Goku et tirer sur Ariana Grande n’est pas drôle.

À ce stade du film, beaucoup considèrent Fortnite comme une sorte de simulateur d’enfance super nostalgique. Pensez à quand nous étions petits, nous jouions avec des poupées et des figurines de toutes sortes, les mélangeant sans aucune retenue pour inventer nos propres histoires et laisser libre cours à notre imagination. C’est Fortnite.

Évolutivité, accessibilité et progrès partagés

Une autre raison du succès de Fortnite est le fait qu’il est disponible sur toutes les plateformes actuelles. Et cela inclut le mobile. Et pas seulement cela; vous n’avez même pas besoin d’un mobile particulièrement puissant puisqu’au milieu de 2022, il est parfaitement possible de jouer à Fortnite de manière raisonnablement décente grâce au cloud gaming avec des applications comme Xbox Cloud Gaming ou GeForce NOW. De plus, comme la progression et l’historique des achats sont enregistrés dans le cloud, nous pouvons nous connecter avec notre compte Fortnite sur n’importe quel système et nous conserverons tout ce qui a été acheté ou déverrouillé sans problème.

La possibilité de jouer à Fortnite sur n’importe quel système est très attrayante

À cette disponibilité pratiquement universelle, il faut ajouter les facilités qu’Epic Games a faites pour le Cross-play, étant le fer de lance sur cette question et obligeant Sony à assouplir considérablement sa position en la matière. Celui qui a beaucoup gagné de tout cela a été l’utilisateur, car les grandes versions en dehors de Fortnite aujourd’hui ont généralement le Cross-play sur toutes les plateformes. En d’autres termes, si vous jouez sur PlayStation 5 et que vous avez un ami avec Xbox Series X, vous pouvez jouer avec lui même si vous êtes sur différentes consoles, par exemple.

En bref : ce n’est pas seulement que Fortnite est disponible sur toutes les plateformes, c’est qu’il permet également aux utilisateurs de l’une d’entre elles de jouer avec ceux des autres, unifiant efficacement sa base de joueurs.

Capacité à s’adapter aux nouvelles tendances

Lors de la sortie d’Apex Legends, l’un de ses points positifs par rapport à Fortnite était le fait qu’il disposait d’une fonction de ping qui permettait aux joueurs de placer des repères visuels sur le champ de bataille, visibles pour leurs coéquipiers, et utilisés pour marquer sans équivoque les points d’intérêt sur le terrain, apporte beaucoup dans le domaine de la communication. Fortnite n’a pas tardé à implémenter cette fonctionnalité, rendant ainsi obsolète cette nouveauté et différenciateur d’Apex Legends. Une opération similaire s’est produite avec les contrats Call of Duty: Warzone; Fortnite les a également mis en œuvre, en les adaptant à leur contexte.

Les modes Zero Construction de Fortnite ont été introduits pour la première fois à titre d’essai, mais ils sont restés bloqués

Ici, plus que du plagiat ou du vol d’idées, on parle de quitter la compétition sans ce petit avantage, alors que Fortnite continue d’avoir ce qui est sûrement le plus grand élément différenciateur du genre battle royale : la construction. Cette capacité à assimiler tout en étant capable de sortir le torse et de dire « on peut avoir ce que vous avez, mais vous ne pourrez jamais avoir ça à nous » est l’un de ses grands atouts.

Ils se sont même permis d’expérimenter des modes de jeu non construits qui, après avoir été accueillis avec joie par une grande partie de la base de joueurs, sont là pour rester. Cela dit : Epic Games a les moyens et l’expérience nécessaires pour s’adapter à tout moment à ce que demande le public.

Événements spectaculaires dans le jeu

La capacité d’Epic Games à surprendre tout le monde avec ses événements est quelque chose que nous avons rarement vu auparavant dans le secteur du jeu vidéo. Ils sont l’un des rares studios capables de réunir des millions de joueurs du monde entier à une date et une heure précises afin qu’ils puissent entrer dans leur jeu pour vivre son histoire à la première personne.

Fortnite peut être fier d’avoir célébré des événements aussi spectaculaires et variés que d’assister à un combat entre un mech et un kaiju, à l’absorption de toute réalité par un trou noir, à une invasion désespérée d’un vaisseau-mère extraterrestre ou à un assaut déterminé contre un appareil apocalyptique pilotant un robot géant.

Et ceci pour ne parler que des événements qui ont à voir avec l’intrigue. Il y a aussi eu des concerts in-game comme Marshmello ou Ariana Grande qui ont ravi les fans et les moins fans de ces artistes et d’autres.

Un gameplay solide et solide comme le roc

Bien sûr, rien d’écrit avant d’arriver ici n’aurait de validité si la base était mauvaise. Nous parlons d’Epic Games; En tant que créateurs d’Unreal Engine, ce sont eux qui savent le mieux exploiter son moteur graphique, et ceux qui savent le pousser jusqu’à ses limites. Et cela sans parler de ses trois décennies d’expérience dans le développement de titres de jeux de tir multijoueurs. Ils ont été dans l’Olympe de ce genre avec diverses sagas, comme Unreal et Gears of War, et le truc Fortnite ne devrait surprendre personne avec ce CV.

Le succès de Fortnite ne serait pas possible sans une base de gameplay solide

Mais venons-en à ce que nous allons faire : Fortnite Battle Royale, c’est, en substance, une centaine de joueurs sur une immense île dont la zone de jeu sécurisée est réduite pour forcer les affrontements entre eux. Si vous restez dehors, vous perdez la vie jusqu’à votre mort. Le dernier joueur debout gagne. A cette formule de base s’ajoutent des variantes par paires, des équipes de trois, quatre, des modes avec construction ou sans construction, des variantes pour des équipes plus importantes… le tout assaisonné d’un excellent gunplay.

Fortnite est, et est toujours, extrêmement amusant. Chaque nouvelle saison apporte des changements à la carte, à l’arsenal disponible et parfois même aux mécanismes de mobilité. C’est un jeu qui est toujours frais, et tout cela soutenu par une base très solide.

Sources : Fortnite Battle Royale, propre élaboration