A Plague Tale : Requiem dévoile sa durée et promet une histoire « avec rythme et sans remplissage »

La suite de l’histoire d’Amicia et Hugo fait partie des sorties les plus marquantes du mois prochain (18 octobre). A Plague Tale : Requiem est la suite directe du célèbre A Plague Tale : Innocence, sorti en 2019 et qui a conquis de nombreux joueurs grâce à une histoire mêlant événements historiques et éléments fantastiques.

Como es habitual en la víspera de un lanzamiento, la duración de la campaña es una de las cosas que más interés despierta entre los usuarios, ya falta de casi un mes para su estreno, ya conocemos cuánto tiempo necesitaremos para terminarlo: entre 15 y 18 Heures. Un chiffre assez considérable, si l’on tient compte du fait que nous sommes face à une proposition narrative et avec un level design linéaire.

A cette occasion, Hugo aura plus d’importance jouable que dans le premier opus.

La liberté de création, une des clés du projet

Dans le magazine PLAY, Kevin Pinson d’Asobo Studio a expliqué que s’ils ont opté pour une telle durée, ce n’est pour aucune autre raison que parce que c’est exactement comme ils voulaient le faire : « Notre rédacteur [Focus Home Interactive] cela nous encourage à faire ce que nous voulons pour l’histoire que nous voulons raconter », explique-t-il. Par ailleurs, il assure également que dans ces 15-18 heures, nous trouverons « une histoire avec du rythme » et qu' »il n’y a pas de remplissage », par rapport à la durée, puisqu’ils ne voulaient pas commettre l’erreur de faire « quelque chose plus longtemps que nécessaire ».

Hugo prend les commandes

Si vous avez joué au premier volet, vous saurez qu’Hugo connaît une évolution très marquée au cours du titre, en raison de sa participation à l’histoire et de l’état dont il souffrait. A cette occasion, son rôle sera encore plus grand, puisqu’il exerce désormais un contrôle total sur le don qu’il possède. Chez Netcost, nous avons déjà eu l’occasion d’essayer le jeu ; Dans ce lien, nous vous racontons nos premières impressions.

A Plague Tale: Requiem sera mis en vente le 18 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. De plus, le jeu est inclus dans Xbox Game Pass pour console. Le titre a un doublage en espagnol, contrairement à son prédécesseur.

