Assassin’s Creed Valhalla annonce son prochain contenu gratuit

L’avenir de la saga a déjà été découvert, mais le voyage d’Assassin’s Creed Valhalla n’est pas encore terminé. Le dernier épisode de la saga continuera de recevoir du nouveau contenu pour le reste de l’année, un plan qui a déjà les prochaines nouvelles sur la table. Ubisoft a distribué le calendrier jusqu’en novembre prochain.

La plupart des nouveautés seront disponibles à partir du 27 septembre, parmi lesquelles le nouveau patch et le deuxième opus de The Tomb of the Fallen. Eivor aura l’opportunité de continuer à explorer d’anciennes tombes pour découvrir leurs secrets cachés.

27 septembre

Mise à jour 1.6.1

Tombeau des morts 2

Nouvelle fonctionnalité : forgeage de runes

Du 20 octobre au 10 novembre

The Last Chapter, la fin de l’histoire d’Eivor

En 2023, Assassin’s Creed Mirage fera ses débuts, le nouvel épisode de la saga pour consoles et PC. Cependant, avant que le spin-off mettant en vedette Basim n’arrive dans les stores, les joueurs découvriront l’épilogue de l’histoire d’Eivor. Ubisoft prépare The Last Chapter, un contenu entièrement gratuit qui inclura le nouvel arc narratif. Pendant Ubisoft Forward, nous avons eu un premier aperçu de la première bande-annonce. Tout indique que le personnage voyagera au-delà des frontières de l’Angleterre, ce qui résoudra l’une des questions que beaucoup se posaient à leur époque.

Assassin’s Creed Valhalla est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. El título se ha ampliado además con tres expansiones de historia: las dos primeras están protagonizadas por Eivor (La Ira de los Druidas y El Asedio de París), mientras que en la tercera encarnamos al mismísimo dios Odín, sediento de venganza ante el secuestro de son fils.

