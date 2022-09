Red Bull Campus Clutch rend la Coupe du monde Valorant aux étudiants

Red Bull Campus Clutch, le tournoi mondial des étudiants universitaires pour Valorant, revient pour sa deuxième édition et est ouvert aux étudiants du monde entier pour faire équipe et représenter leur campus. Après plus de 400 événements dans 50 pays l’an dernier, où 25 000 joueurs de tous niveaux ont pris part, le nouveau championnat a déjà des inscriptions ouvertes avec 20 000 euros en jeu pour les vainqueurs.

L’initiative Red Bull Campus Clutch a servi dans sa première étape à plusieurs jeunes talents pour commencer à forger leur carrière sur la scène professionnelle : Mohamed Shalaby a fait le saut du championnat universitaire à une équipe professionnelle : Vitality.

Plus de 500 événements régionaux

Cette année, le tournoi revient plus grand et meilleur que jamais, avec plus de 500 événements régionaux en quatre mois d’action. Les étudiants du monde entier peuvent désormais s’inscrire aux épreuves qualificatives locales, regroupées par pays ou région, qui se dérouleront tout au long des mois d’octobre et de novembre. Chaque équipe de cinq se qualifiera pour les tours de qualification, les meilleures équipes atteignant la finale nationale en novembre. Ici, les meilleures équipes étudiantes du pays s’affronteront, couronnant le vainqueur en tant que champion national Red Bull Campus Clutch et obtenant l’opportunité de représenter leur pays lors de la finale mondiale.

En décembre, sur les milliers d’équipes inscrites, il n’en restera plus que 50. Chacune d’entre elles recevra une invitation tous frais payés pour participer à l’épique Red Bull Campus Clutch World Finals, un événement LAN qui se déroulera à São Paulo, au Brésil, et qui décidera qui deviendra le champion du monde Red Bull Campus Clutch. Pour beaucoup, l’événement sera une occasion unique de participer à un tournoi professionnel en direct et de laisser un héritage à leur université. L’équipe gagnante recevra 20 000 € de prix et une expérience VIP exclusive sur le VALORANT Champions Tour.

Le championnat comprend quatre partenaires de premier plan qui soutiennent Red Bull Campus Clutch, aidant à apporter les équipements matériels les plus récents et les plus performants aux concurrents. Intel NUC, SteelSeries et AGON by AOC reviennent dans le tournoi, avec Backforce comme nouveau partenaire pour 2022. Plus d’informations sur l’embrayage du campus Red Bull peuvent être trouvées sur ce lien.