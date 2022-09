Nous avons enfin une date de sortie pour l’anime tant attendu de NieR: Automata

C’est lors de l’Aniplex Online Fest 2022 que l’annonce a été faite. Nous avons donc enfin une date pour la première très attendue de NieR:Automata Ver1.1a., l’anime basé sur le jeu très apprécié Paltinum Games produit par A-1 Pictures.

Androïdes (et nomenclatures impossibles) pour toujours

Nier Automata, qui est devenu un jeu culte et un classique moderne, s’étend au-delà des contrôles avec une facilité étonnante. Les quelques images que nous avons vues de l’anime en mouvement semblent provenir du jeu lui-même, elles retracent son pouls, son ton et cet esprit cybernétique qui l’a rendu célèbre, aimé et admiré de tous.

Yokō Tarō supervise lui-même le projet, réalisé et scénarisé par Ryouji Masuyama (auteur, entre autres, de Blend S et Hello WeGo !). Jun Nakai est en charge de la conception et de l’animation des personnages, étant pour MONACA la composition de la bande originale (un rôle difficile qui devrait être alimenté en idées directement par l’excellent BSO du jeu lui-même).

Eh bien, l’événement Aniplex Online Fest 2022 susmentionné, nous avons pu dissiper les doutes concernant la première de l’anime. Ce sera en 2023, mais pas de panique, car en janvier nous l’aurons déjà parmi nous. Nous vous laissons avec une vidéo qui compile les extraits vidéo avec l’annonce de la date de sortie, et qui est complétée par une interview entre Ryouji Masuyama et Yokō Tarō. Comment pourrait-il en être autrement, cette interview est la mer de particulier.

Avec la première Switch imminente de NieR: Automata pour la première semaine d’octobre (ici, dans votre magazine d’en-tête, vous aurez l’analyse à temps), le culte de cette œuvre ludique exceptionnelle devrait beaucoup croître. Au moment où janvier arrive, le nombre de fans que l’anime se retrouve devrait déjà avoir toute une armée de nouveaux adhérents issus des rangs de la console Nintendo.

