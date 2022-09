Ocelote annonce son départ définitif de G2 Esports

Ce qui allait être à deux mois d’écart de l’entreprise, une action que beaucoup marquaient dans les réseaux de vacances camouflés jusqu’à ce que les eaux reprennent leur cours, est devenu un adieu permanent. Ocelote a démissionné de son poste de PDG d’un commun accord avec G2 Esports, dans ce qui semble être une sortie forcée en raison des dommages que la marque subissait après ce qui s’est passé il y a quelques jours.

Aujourd’hui, nous avons reçu et accepté l’annonce de Carlos de démissionner en tant que PDG de G2 Esports. En tant qu’organisation mondiale d’esports au service de la base de fans la plus diversifiée au monde, nous assumons la responsabilité de nos employés, des membres de notre équipe et de nos partenaires.

Amitiés dangereuses

Rappelons-le, le scandale a éclaté le 17 septembre après une publication sur les réseaux par Ocelote lui-même. Dans une vidéo de célébration de seulement 8 secondes, on a pu voir notre protagoniste partager un moment et rire avec Andrew Tate, un personnage controversé banni sur plusieurs réseaux sociaux pour sa misogynie sauvage et dont personne ne semble vouloir dans ses rangs.

Ce n’est pas le cas d’Ocelote qui, voyant les premières réactions d’indignation, ne fait que les provoquer par des réponses au ton hautain et défiant. On se demande si la fin de l’histoire aurait été la même si Ocelote avait géré différemment les premiers instants de la polémique. En voyant comment tout a évolué, force est de constater que lorsque les excuses prévisibles et mesurées sont arrivées, il était déjà trop tard.

Au niveau professionnel, G2 a été retiré des compétitions avec le rejet massif. G2 Esports, qui avait initialement prévu de retirer deux mois de travail et de salaire à son PDG, s’est vite rendu compte que cela n’allait pas suffire. Dans leur déclaration sur la démission définitive et définitive d’Ocelote, ils se positionnent à nouveau clairement :

Nous tenons à souligner que nous ne soutenons aucune forme de misogynie. Nous continuons à donner la priorité à la promotion de l’inclusion et au support d’une communauté de joueurs diversifiée.

L’importance d’Ocelote dans la progression de l’eSport est indéniable. Son manque de filtre lorsqu’il s’agit de s’exprimer et de faire face aux situations est également bien connu. Vous savez, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. Dans ce cas et par pure inaction de la même chose, les conséquences ont adopté le plus gros projet de loi imaginable.

Source | les sportifs