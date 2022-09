Les deux chapitres qui ont changé l’histoire de Dragon Ball Z (et il n’y a pas eu de combat)

Il y a un moment dans Dragon Ball Z où tout change. Cela change le ton, le développement de l’intrigue et même la façon dont les choses sont faites : sans combat entre les deux. On s’accorde la licence de parler à travers Dragon Ball Z Kai, la version remasterisée de la série, qui a pris toute la charge en avant, a rythmé les événements et est sûrement la meilleure façon de revisiter Z aujourd’hui. Avec cette petite licence que l’on prend, on précise qu’il y a deux épisodes qui sont historiques. Et dans lequel il n’y a pas un seul coup de poing. Ils n’en ont pas besoin. Nous parlons des jours où nous avons rencontré Cell.

Car dans la saga des androïdes, on venait d’un passage à tabac de Vegeta par A18, la révélation de Trunks que certaines choses changeaient, les doutes laissés par un Goku au lit et un Piccolo qui allait chercher Dieu pour fusionner avec lui. Mais tout change à 180 degrés dans l’épisode 67 de Dragon Ball Z Kai (139 dans Dragon Ball Z) : Bulma reçoit un appel car ils ont trouvé un produit abandonné de Capsule Corporation. C’est une machine à remonter le temps. Mais pas celui de Trunks.

À ce moment, notre tête a commencé à soupçonner. Toute la séquence du chapitre nous emmène dans une intrigue pleine de suspense et d’intrigue. Trunks regardera le vaisseau et confirmera que c’est celui que sa mère lui a fait dans le futur (le mot HOPE est présent), mais après avoir examiné les données dessus, il se rend compte que c’est une machine qui a voyagé dans un autre temps. Une autre chronologie ? Comment comprendre cela des lignes de temps des petits. Nous étions intoxiqués par le mystère et la peur, car nous pensions que les androïdes étaient tout dans cette saga.

Lors du chapitre 68 de Dragon Ball Z Kai (qui couvre les événements de 140 et 141 de Dragon Ball Z), l’intrigue avance sans cesse de surprendre le spectateur. Une étrange coquille découverte par Gohan apparaît près de la machine et est une sorte d’insecte géant. Les jeunes guerriers n’arrivent pas à croire ce qu’il pense. Pendant ce temps, aux informations, des habitants de Ginger Town disparaissent inexplicablement, laissant leurs vêtements par terre, comme s’ils s’étaient évaporés. Tout était étrange et incompréhensible.

C’est alors que Kamisama décide de fusionner avec Piccolo, car il voit la terreur qui se passe et se rend compte que le mauvais pressentiment qu’il avait il y a quatre ans n’était pas à cause des androïdes, mais à cause d’une bête encore pire qui était sur le point de se faire connaître. . Cela nous disait déjà que quelque chose de terrible se préparait. Une fois fusionné, Piccolo arrive dans la ville fantôme.

Un monstre inconnu apparaît. C’est Cell.

Une histoire qui ne ralentit pas chez Kai

L’intrigue de ces deux chapitres (67 et 68) est parfaitement recréée et avec le rythme exact de Dragon Ball Z Kai, où il n’y a pas de rembourrage et tout ce qui se passe est essentiel pour avancer dans le développement de l’aventure. Dans Dragon Ball Z, les événements qui changent le cours d’une des meilleures sagas de la série sont toujours présents, mais il est vrai qu’au chapitre 139 le filler fait trop d’apparition (avec les cauchemars de Goku), que 140 c’est presque impeccable et qu’en 141, avec l’apparition de Cell, le dessin est erratique et très améliorable. En tout cas, que ce soit dans Z ou Kai, c’est un moment clé pour la série.

Dragon Ball Z Kai n’a jamais été doublé en espagnol malgré les multiples demandes qui ont été faites à cet égard. Ceux qui ont eu la chance de le voir dans son intégralité se sont rendus en Catalogne, où la fièvre de Bola de Drac les a amenés à faire doubler et diffuser toute la série sur TVC pendant plusieurs années avec les mêmes voix avec lesquelles ils ont grandi.